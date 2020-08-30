5 إرشادات عليك اتباعها حال ازدحام الطرق بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – وجهّت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدّة إرشادات إلى قائدي السيارات ينبغي اتباعها حال وجود ازدحام مروري على الطرق؛ تنفيذاً لتعليمات السير والسلامة على طرق المملكة. وتشتمل هذه الإرشادات على ما يلي: تجنب التجاوز عبر كتف الطريق. أعط أفضلية العبور لسيارات الطوارئ. احرص على ترك مسافة آمنة بيّنك وبين السيارة التي أمامك. حافظ على تركيزك، وابتعد عن استخدام الجوال أثناء القيادة. إلتزم بمسارك المخصص ولا تتنقل بين المسارات، حتى وإن كانت حركتها أسرع.

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