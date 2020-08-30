خلال ساعات.. فولكسفاجن تطلق أيقونتها "جولف" بالتيار الكهربائي

أعلنت شركة فولكسفاجن عن تدعيم أيقونتها Golf المدمجة بالدفع الكهربائي ضمن الأنظمة الهجينة المعتدلة والهجينة Plug-in.



وأوضحت الشركة الألمانية أن أيقونتها Golf ستتوفر اعتبارا من سبتمبر/أيلول المقبل بمستويين كسيارة eHybrid بقوة 150 كيلووات/204 حصان أو GTE بقوة 180 كيلووات/245 حصان.

ويعتمد كلا الطرازين الهجينين على سواعد محرك بنزين سعة 1.5 لتر وبقوة 110 كيلووات/150 حصان، مع محرك كهربائي تصل قوته إلى 80 كيلووات/110 حصان وبطارية سعة 13 كيلووات ساعة، تبلغ السيارة بمساعدتها مدى السير 80 كلم في الموديل e-Hybrid و62 كلم في الموديل GTE.

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وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 220 كلم/س في الموديل e-Hybrid و225 كلم/س في الموديل GTE، في حين يقع معدل الاستهلاك بين 1.2 و1.7 لتر/100 كلم.





ومن التقنيات الجديدة، التي تقدمها الشركة الألمانية للسيارة، تقنية الدفع الهجين المعتدل المعتمدة على مولد بدء دوران كهربائي. وعلى الرغم من أنه لا يدفع السيارة بالتيار الكهربائي وحده، لكنه يساعد في تقليل الاستهلاك من خلال استرداد المزيد من طاقة الكبح وتمديد مرحلة Start-Stop.

ويتم تقديم هذه التقنية في الموديل Golf 1.0 eTSI بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر وبقوة 81 كيلووات/110 حصان وفي Golf 1.5 eTSI بقوة 110 كيلووات/150 حصان. وحتى سرعة 224 كلم/ساعة تستهلك المحركات متوسط 4.3 و4.6 لتر/100 كلم.