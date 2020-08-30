الخليج 365الأحد 2020/8/30 11:17 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت شركة بورشه عن طرح أيقونتها Panamera الجديدة في الأسواق خلال أكتوبر/تشرين الأول القادم بسعر يبدأ من 91 ألفا و345 يورو.
وأوضحت الشركة الألمانية أن الجران توريزمو الجديدة تتألق برتوش تصميمية على المآزر والمصابيح، ومقود جديد بالمقصورة الداخلية، لكن التحديث الأكبر للموديل الجديد يصبح ملموسا أكثر عند القيادة؛ حيث تم زيادة التوازن بين الأداء الرياضي للسيارة وعوامل الراحة.
وتتوفر للسيارة مجموعة من المحركات، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 243 كيلووات/330 حصانا إلى 463 كيلووات/630 حصانا.
وبذلك تتسارع السيارة في أحسن الأحوال من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.1 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 315 كلم/س.
كما ينضم لبرنامج دفع السيارة النسخة الهجين 4S E-Hybrid بقوة 412 كيلووات/560 حصانا، والتي تتمتع بمدى سير يبلغ 64 كلم وبسرعة قصوى تصل إلى 298 كلم/س.
وتتيح البطارية الجديدة سعة 17.9 كيلووات ساعة زيادة مدى السير بنسبة تصل إلى 30%.
كانت هذه تفاصيل خبر بورشه تكشف سعر وموعد طرح Panamera الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.