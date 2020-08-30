ارتفاع مبيعات السيارات خلال أول 7 أشهر من 2020

كتب: باسل الحلواني أكد أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها "ملاكي، شاحنات، أتوبيسات"، في السوق المصرية شهدت ارتفاعاً خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري. الأولى من العام الجاري. Advertisements وبحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن نسبة الارتفاع في مبيعات السيارات بلغت 20.7%، خلال أول 7 أشهر من العام الجاري. 7 أشهر من العام الجاري. ووفقاً لـ"أميك"، فإن إجمالي مبيعات السيارات في الفترة من يناير 2020، حتى يوليو 2020، بلغ نحو 108 ألفًا و657 وحدة، مقارنة بـ 90 ألفًا و42 مركبة خلال الفترة المقابلة من عام 2019.

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