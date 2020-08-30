بـ10 مليون جنيه.. ننشر مواصفات سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون

كتب: باسل الحلواني

أصبحت صورة من خطاب إفراج جمركي، منسوب للإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، صادر بتاريخ 19 أغسطس 2020، حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، خاصةً أن البيانات التي تضمنها الإفراج حملت مفاجآة، فصورة الإفراج التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت خاصة بسيارة من طراز رولز رويس داون "rolls royce dawn 2020"، باسم الفنانة ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري، الشهيرة بـ "ياسمين صبري".

وبحسب الخطاب، فإن ثمن السيارة الـ"رولز رويس داون"، بلغ 6 مليون و113 ألف و545 جنيه، بالإضافة إلى رسوم تم تحصيلها تقدر بـ 3 مليون و717 ألف و137 جنيه مصرياً، ليصل سعر السيارة الإجمالي إلى مايقرب من 10 مليون جنيه.

تعتمد سيارة ياسمين صبري الجديدة، على محرك V12 سعة 5.6 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 563 حصان يكفي لزيادة السرعة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة (62 ميلاً في الساعة) خلال 4.9 ثانية، كما

تبلغ السرعة القصوى 250 كيلومتراً في الساعة (155 ميلاً في الساعة).

تزخر السيارة بالعديد من وسائل الأمان يأتي في مقدمتها:"نظام كشف حركة مجسم، وABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ومساند الرأس أوتوماتيكية، حزمة التعليق التكيفية، نظام أكياس هوائية متقدم (AABS)، أكياس هوائية "إيرباج"، إنذار لمنع السرقة، قفل الباب التلقائي، مساعد الفرامل BA، منبه النقطة العمياء، كاشف التصادم، التحكم الديناميكي للثبات، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، نظام المساعدة على تسلق التلال، مانع الحركة، ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، منبه مغادرة المسار، أجهزة إستشعار الإصطفاف - أمامي و خلفي، كاميرا خلفية

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مساعد لافتات المرور، إطارات محمية من تسرب الهواء، مشد حزام الأمان الواقي - أمامي فقط، محدد السرعة، عرض مراقبة ضغط الإطارات، التحكم في الجر.

أما عن وسائل الرفاهية، فجاء أهمها:"مقبس

12V - أمامي فقط، التحكم بالسرعة التكيفية، أضواء محيطة، مرآة التعتيم أوتوماتيكيًا، مكيف أوتوماتك، مدخل aux، بلوتوث، مشغل أقراص ليزرية (CD)، صندوق تبريد، كمبيوتر يوضح المسافة والوقود ومتوسط السرعة ، فرامل يد إلكترونية، نظام عرض المعلومات، دخول من غير مفتاح، مسند الذراع - جلد ، دعم قطني - يدوي، إم بي 3 ، جهاز الملاحة، رؤية ليلية، عداد المسافات، نظام الصوت من علامة تجارية، زر بدء التشغيل، راديو، ماسحات استشعار المطر، تحكم مكيف خلفي ، عرض درجة الحرارة، لوحة، اللمس، شاشة تعمل باللمس، مدخل USB، مقاعد التهوية - أمامي فقط، التحكم الصوتي".

كما يوجد بالسيارة باقة متنوعة إضافية من المميزات أبرزها:"الزجاج الأمامي عازل للصوت والحرارة، غطاء عازل من الأصوات والحرارة، مصابيح الأمامية التكيفية، دواسات خلائطية، مصابيح أمامية أوتوماتيكية جهاز للتحكم بمدى الإضاءة للمصابيح الأمامية، أنابيب العادم من الكروم، شبك أمامي مطلي بالكروم، مصابيح الإنعطافات، أضواء نهارية - مصابيح LED، عادم مزدوج، مرايا الباب إلكترونية، مصابيح للضباب – أمامية وخلفية، غسالات المصباح الأمامية، مقابض الباب مضيئة، المصابيح الأمامية LED، المصابيح الخلفية LED، فتح وإقفال حساسات، المرايا القابلة للطي إلكترونيًا، الباب الخلفي كهربائي، نوافذ كهربائية - أمامية فقط".