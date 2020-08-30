التجاوز في المنعطفات والمرتفعات مخالفة مرورية.. وهذه عقوبتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من تجاوز السيارات في المناطق التي يُمنع التجاوز فيها. وأوضحت إدارة المرور أن تجاوز السيارات في المنعطفات والمرتفعات يُعد مخالفة مرورية، تتراوح عقوبتها المالية من 1000 ريال إلى 2000 ريال سعودي. وجاء نص التغريدة: “تجاوز المركبات في المناطق التي يُمنع التجاوز فيها يُهدد سلامة مستخدميّ الطريق، ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية”.

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