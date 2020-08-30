لا يحق لمكاتب تأجير السيارات إلزام العملاء بالتوقيع على أي أوراق أو سندات!

الخليج ٣٦٥ نت – نوهّت الهيئة العامة للنقل عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على مستأجري مكاتب تأجير السيارات بشأن طلب مكاتب السيارات منهم التوقيع على أوراق أو سندات بخلاف عقد التأجير.
وأوضحت الهيئة أنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات طلب التوقيع من المستأجرين على أي أوراق أو سندات لأمر خلاف عقد التأجير والحالة الفنية للسيارة لإتمام العملية، مؤكدة أن اشتراط هذه المستندات الإضافية يُعد مخالفة تستحق الإبلاغ عنها على الرقم 938.
وأشارت الهيئة إلى أن متطلبات إتمام عملية التأجير تنحصر فقط على: إثبات الهوية الوطنية للسعوديين أو الإقامة للمقيمين أو جواز السفر للزوار، ورخصة القيادة والبطاقة الائتمانية وتطابق شروط التغطية التأمينية.
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