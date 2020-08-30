لا يحق لمكاتب تأجير السيارات إلزام العملاء بالتوقيع على أي أوراق أو سندات!

الخليج ٣٦٥ نت – نوهّت الهيئة العامة للنقل عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على مستأجري مكاتب تأجير السيارات بشأن طلب مكاتب السيارات منهم التوقيع على أوراق أو سندات بخلاف عقد التأجير.

وأوضحت الهيئة أنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات طلب التوقيع من المستأجرين على أي أوراق أو سندات لأمر خلاف عقد التأجير والحالة الفنية للسيارة لإتمام العملية، مؤكدة أن اشتراط هذه المستندات الإضافية يُعد مخالفة تستحق الإبلاغ عنها على الرقم 938.

وأشارت الهيئة إلى أن متطلبات إتمام عملية التأجير تنحصر فقط على: إثبات الهوية الوطنية للسعوديين أو الإقامة للمقيمين أو جواز السفر للزوار، ورخصة القيادة والبطاقة الائتمانية وتطابق شروط التغطية التأمينية.