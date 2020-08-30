اخبار السيارات

لا يحق لمكاتب تأجير السيارات إلزام العملاء بالتوقيع على أي أوراق أو سندات!

0 نشر
هالة الوصيف 0 تبليغ

Advertisements

الخليج ٣٦٥ نت – نوهّت الهيئة العامة للنقل عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على مستأجري مكاتب تأجير السيارات بشأن طلب مكاتب السيارات منهم التوقيع على أوراق أو سندات بخلاف عقد التأجير.

وأوضحت الهيئة أنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات طلب التوقيع من المستأجرين على أي أوراق أو سندات لأمر خلاف عقد التأجير والحالة الفنية للسيارة لإتمام العملية، مؤكدة أن اشتراط هذه المستندات الإضافية يُعد مخالفة تستحق الإبلاغ عنها على الرقم 938.

وأشارت الهيئة إلى أن متطلبات إتمام عملية التأجير تنحصر فقط على: إثبات الهوية الوطنية للسعوديين أو الإقامة للمقيمين أو جواز السفر للزوار، ورخصة القيادة والبطاقة الائتمانية وتطابق شروط التغطية التأمينية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لا يحق لمكاتب تأجير السيارات إلزام العملاء بالتوقيع على أي أوراق أو سندات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا