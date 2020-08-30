إصابات كورونا تتجاوز 25 مليون حالة على مستوى العالم المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أودى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحياة 842 ألفا و915 شخصًا على الأقلّ منذ ظهر في الصين في ديسمبر/ كانون الأول، حسب آخر تعداد استنادًا إلى مصادر رسميّة.



وسجلت الإصابات المثبتة 25 مليونا و29 ألفا و250 حالة بينما تعافى أكثر من 16 مليون شخص على الأقل.

وسجلت 4 من كل 10 إصابات في الولايات المتحدة والبرازيل وهما البلدان الأكثر تضررا.



ورغم الازدياد المطرد في أعداد المصابين لجأت بعض الدول إلى تخفيف القيود المفروضة بسبب الفيروس، فيما اتجهت دول أخرى إلى زيادة القيود للحد من الإصابات.



رقم قياسي في الهند

وأعلنت الهند أنها سجلت 78 ألفا و761 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في عدد قياسي عالمي جديد.

وتسجل الهند أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس آب، وهي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

البرازيل تتجاوز 120 ألف وفاة

وأعلنت السلطات الصحية في البرازيل، السبت، تسجيل 758 حالة وفاة و41350 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات في البلاد حتى الآن إلى 120 ألفا و262 حالة و3 ملايين و846 ألفا و153 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتعتبر البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الوفيات ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار خلال الأسابيع الأخيرة.

400 ألف إصابة بالأرجنتين

وتجاوزت الأرجنتين، السبت، عتبة الـ400 ألف إصابة بكورونا، بعد تسجيلها رقمًا قياسيًا بلغ 9,230 إصابة جديدة خلال 24 ساعة و82 وفاة جرّاء الفيروس، حسبما أعلنت وزارة الصحّة.

ووصل عدد الوفيات في هذا البلد البالغ عدد سكّانه 44 مليون نسمة جرّاء الجائحة إلى 8353 من أصل 401,226 إصابة.

ويأتي تسجيل هذا العدد المرتفع من الإصابات خلال يوم واحد، غداة إعلان الحكومة تمديدها عددًا من إجراءات الحجْر الصحّي حتّى 20 أيلول/سبتمبر.

وفي وقتٍ لا تزال التجمّعات في الأماكن المغلقة محظورةً، سمحت السلطات الجمعة، في كلّ أنحاء البلاد، بالتجمّعات التي تضمّ 10 أشخاص حدًّا أقصى في الهواء الطلق، شرط وضع كمامات والإبقاء على مسافة مترين بين فرد وآخَر.

وأعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن قلقه إزاء الزيادة السريعة في عدد الإصابات في مناطق معيّنة من البلاد، ولا سيّما في الشمال.

وكان آلاف الأرجنتينيّين قد تظاهروا بدعم من المعارضة الإثنين الماضي في بوينس ايرس والمدن الكبرى بالبلاد، رفضًا للحجر الذي تفرضه الحكومة، في وقتٍ انتقد علماء الأوبئة هذه التظاهرات والتجمّعات نظرًا إلى الارتفاع الحادّ الذي تُسجّله البلاد بعدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.

بريطانيا تسجل 1108 إصابة

سجلت بريطانيا 1108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. ووفقًا لبيانات وزارة الصحة ارتفع إجمالي الوفيات إلى 41498 حالة، بينما وصل مجموع الإصابات إلى 332752.

وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات التي تجريها، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض محليا.

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44 ألف إصابة بأمريكا

وسجلت الولايات المتحدة 44,656 إصابة جديدة و 978 وفاة إضافية بفيروس كورونا

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,890,532 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 181,143 حالة وفاة.

صفر إصابات محلية في الصين

وسجلت الصين 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا كلها واردة من الخارج.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إن البر الرئيسي سجل 9 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وكلها واردة من الخارج مما يعني عدم وجود حالات إصابة منقولة محليا لليوم الرابع عشر.

وقالت اللجنة إنه تم تسجيل 4 حالات جديدة دون ظهور أعراض عليها يوم السبت نزولا من 10 حالات قبل يوم.

وبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 85031 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

299 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الأحد، إصابة 299 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 16 ألفا و 699 حالة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

و بلغ إجمالي عدد الوفيات 323 حالة بزيادة حالتين جديدتين، ووصل معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1.64%.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 138 حالة ليصل إلى 14 الفا و 903 حالات.

ارتفاع إصابات أفريقيا

وأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الأفريقية خلال الـ24 ساعة الأخيرة قد بلغ مليونا و220 ألفًا و511 حالة.

وأضاف المركز في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات في دول القارة الأفريقية ارتفع إلى 28850 شخصًا.

مصر.. الإصابات تتجه مجددا للانخفاض

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء السبت، تسجيل 212 اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة بخروج 883 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 71302 حالة، وفقا لبيان الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، السبت، هو 98497 حالة من ضمنهم 71302 حالة تم شفاؤها، و5376 حالة وفاة.

111 إصابة في تونس

وأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 3573 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 76 شخصًا.