موجز الخليج 365 للسيارات..ظهور السيارة الطائرة ومرسيدس تهدد بورشه

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أطلقت مرسيدس في عام 2020 طراز AMG GT بنسخة يمكنها قلب موازين المنافسة في عالم السيارات الرياضية الخارقة وتهديد التفوق الذي حققته بورشه.

تمكنت شركة يابانية من تحقيق الحلم الذي راود كثيرين طوال عقود بالتحليق في السماء كقيادة سيارة على الأرض.

شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة Subcompact Crossover من شركات عالمية كبرى، بيد أن العلامات الكورية واليابانية هيمنت على قائمة الأفضل.

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ضمن فئات "كروس أوفر"، عززت شركة هوندا اليابانية تواجدها في الأسواق بطرح النسخة الأحدث من طراز "باسبورت" بتحديثات جوهرية والمزيد من مواصفات الرفاهية.

طرحت شركة كيا الكورية الجنوبية الرائدة في صناعة السيارات، النسخة الأحدث من أيقونتها "سورينتو" العائلية، التي تتميز بالرحابة، بخلاف قدرات تقنية أكثر تميزا، لتنافس بها فئات SUV كبيرة الحجم بالأسواق.

رغم ترددها بسبب تفشي فيروس كورونا وتراجع المبيعات، كشفت شيفروليه عن تفاصيل النسخة الأحدث من طرازها المميز ترافيرس Traverse.

نجحت سيارات سيدان في تحقيق مبيعات كبيرة حول العالم لتصميماتها الجذابة وتمتعها براحة في القيادة، ما جعلها من أفضل السيارات في العالم.