كرايسلر 300 يستمر تصنيعها في موديل 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تتشبث سيارة السيدان الكبيرة كرايسلر 300 بالحياة، حيث يبلغ عمر الجيل الحالي 10 سنوات تقريباً، في حين أن منصتها تمتلك أجزاء يعود تطويرها إلى عام 2005، في حين تقول شائعات على مدار العامين الماضيين أن السيارة سيتم وقف إنتاجها قريباً، وقد يُمكن حدوث ذلك بالفعل ولكن ليس اليوم.

يكشف تقرير جديد أن السيدان كاملة الحجم ستحصل على موديل 2021، إلا أن كرايسلر لن تقدم سوى فئتين فقط من السيارة، ولن تتوفر بعناصر راقية مثل اللمسات الخشبية وجلود نابا، في حين لا يزال بإمكانك الحصول على محرك V8 سعة 5.7 لتر بشكل اختياري لفئة 300S.

أما الفئة الأخرى فهي 300 تورينج، والتي تتوفر إما بدفع خلفي أو دفع كلي، ومحرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 292 حصان، في حين تحصل 300S على قوة 300 حصان من المحرك ذي الست أسطوانات بشكل قياسي.

يقال أيضاً أن الأسعار ارتفعت قليلاً، بمقدار 495 دولار (1,850 ريال) على وجه الدقة، وإذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من القوة من السيدان، فبإضافة خيار محرك V8 سيتوجب عليك دفع 1000 دولار (3,750 ريال) مما يعني أن سعر السيارة سيصل إلى 43,000 دولار (161,250 ريال).

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يُذكر أن مبيعات كرايسلر 300 تراجعت بالفعل في عام 2019 بنسبة 37%، حيث تم بيع 29,213 نسخة فقط، لذا فهي سيارة جديدة تجلس عند الكثير من الوكلاء لفترات طويلة، حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من نصف طرازات 2019 لا تزال غير مباعة حتى الآن.

في الختام، هل ستعيش كرايسلر 300 لموديل 2022؟ من الصعب توقع ذلك، فمع انخفاض المبيعات، وتقليص تشكيلة موديل 2021، فإن مستقبلها لا يبدو جيداً.