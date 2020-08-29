"جي بي غبور أوتو" تكشف عن الفائز في مسابقة HyundaiHighestMileag

كتب: باسل الحلواني

قامت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في مصر، بتسليم سامح أحمد أبو العلا عبد الحميد ، الفائز في مسابقة HyundaiHighestMileage#، التي أطلقتها الشهر الماضي، بالتعاون مع هيونداي وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، الجائزة، وهي عبارة عن سيارة هيونداي توسان GLS PLUS

موديل 2021.

وقالت كوثر أبو الفتوح، مديرة العلامة التجارية هيونداي، بشركة جي بي غبور أوتو، "سعداء بنجاح المسابقة التي حظيت بإعجاب واهتمام الكثير من عملائنا لما تحمله من طاقة إيجابية تحفز على روح المشاركة والتجربة".

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أضافت "نود أن نشكر شركائنا في النجاح وهم هيونداي العالمية، ووزارة التضامن الاجتماعي، على جهودهم المبذولة سواء قبل أو خلال فعاليات المسابقة".

جدير بالذكر أن المسابقة كانت لعملاء هيونداي، مالكي سيارات "توسان"، الرياضية متعددة الاستخدامات، ابتداءً من موديل ديسمبر 2015، و"النترا AD" السيدان ابتداءً من موديل مارس 2016، حيث تم اختيار الفائز الذي قام بقيادة سيارته لأكثر عدد من الكيلومترات ليفوز بمثل سيارته أخرى جديدة.