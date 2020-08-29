رابطة تجار السيارات: "الرئيس" يدعم بقوة المشروع القومي لتجهيز المركبات للعمل بالغاز الطبيعي

كتب: باسل الحلواني

قال المستشار أسامة ابوالمجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن القيادة السياسية تسعى إلى تعميق صناعة السيارات، والاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصةً في ظل الطفرة التي تحققت مؤخراً في مجال اكتشافات الغاز الطبيعي.

صرح "أبوالمجد"، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم بقوة المشروع القومي لتجهيز المركبات للعمل بالغاز ، ويولي قطاع السيارات اهتماماً

كبيراً، ويسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات.

أكد أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدراسة تجارب الدول الكبرى في التحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، بدلاً من الوقود التقليدي.

أوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن المبادرة الخاصة باعتماد السيارات الجديدة على الغاز الطبيعي

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بدلا من البنزين توفر من 50 إلى 60% من تكلفة تشغيل السيارة، الأمر الذي يوفر لصاحب السيارة من جانب، وكذلك يخفض للدولة فاتورة استيراد الوقود.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تفقد أمس الأول عددًا من نماذج السيارات الحديثة لكبرى الشركات العالمية والمصنعة محليًا، والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدًا لطرحها في السوق المحلي بتسهيلات للشراء، في إطار دعم المشروع القومي، لتجهيز المركبات ووسائل النقل للعمل بطاقة الغاز الطبيعي.