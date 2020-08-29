كتب: باسل الحلواني
قال المستشار أسامة ابوالمجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن القيادة السياسية تسعى إلى تعميق صناعة السيارات، والاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصةً في ظل الطفرة التي تحققت مؤخراً في مجال اكتشافات الغاز الطبيعي.
صرح "أبوالمجد"، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم بقوة المشروع القومي لتجهيز المركبات للعمل بالغاز ، ويولي قطاع السيارات اهتماماًكبيراً، ويسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات.
أكد أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدراسة تجارب الدول الكبرى في التحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، بدلاً من الوقود التقليدي.
أوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن المبادرة الخاصة باعتماد السيارات الجديدة على الغاز الطبيعي
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تفقد أمس الأول عددًا من نماذج السيارات الحديثة لكبرى الشركات العالمية والمصنعة محليًا، والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدًا لطرحها في السوق المحلي بتسهيلات للشراء، في إطار دعم المشروع القومي، لتجهيز المركبات ووسائل النقل للعمل بطاقة الغاز الطبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة تجار السيارات: "الرئيس" يدعم بقوة المشروع القومي لتجهيز المركبات للعمل بالغاز الطبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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