هوندا سيفيك 2022 تظهر بتصميم توقعي

الخليج ٣٦٥ نت – بالرغم من تخلي العديد من شركات صناعة السيارات مثل فورد عن سيارات الركاب، إلا أن هوندا يبدو أنها متمسكة بسيارتها سيفيك، والتي تمتلك شعبية كبيرة بالفعل بفضل موثوقيتها، واليوم ظهر تصميم توقعي من المصمم Kleber Silva لما قد يبدو عليه الجيل القادم من السيدان اليابانية.

يُذكر أن السيارة ظهرت في لقطات تجسسية في وقت سابق من هذا العام بالكثير من التمويهات، حيث تبدو هوندا سيفيك 2022 أطول وأعرض وأكثر أناقة من الجيل الحالي، لتوفير تصميم ديناميكي ومساحة أكبر للأرجل والصندوق الخلفي.

من المقرر أن تكشف هوندا عن سيفيك 2022 في ربيع عام 2021 على أبعد تقدير، وستتوفر كسيارة سيدان وهاتشباك، في حين أنها ستوقف إنتاج نسخة الكوبيه بسبب انخفاض المبيعات، واتخاذ الشركة لتدابير صارمة لخفض التكاليف.

في الختام، بالحديث عن خفض التكاليف، فإن الصانع الياباني سيُغلق منشأتي تصنيع أوروبيتين في 2021، حيث يتم تصنيع الجيل العاشر من سيفيك هاتشباك، حيث أكد الرئيس التنفيذي للشركة، تاكاهيرو هاتشيغو أن الطراز ذي الخمسة أبواب سيتم إنتاجه في أمريكا الشمالية لأسواق أمريكا الشمالية فقط.

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