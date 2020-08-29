“رسمياً” مرسيدس ستوقف تصنيع اس كلاس الكوبيه والكشف

الخليج ٣٦٥ نت – أشار تقرير منذ حوالي شهر أن مرسيدس بنز تخطط لتخفيض كبير في تشكيلة طرازاتها في الولايات المتحدة، وبعد أسابيع فقط من وقف إنتاج سيارة سي كلاس سيدان في الولايات المتحدة، وايه كلاس في المكسيك، تؤكد الشركة الآن أن طرازين آخرين سوف يتم وقف إنتاجهم قريباً جداً.

ففي بيان صحفي مطول يعرض تفاصيل تحديثات الطراز لعام 2021، أعلنت مرسيدس رسمياً أن اس كلاس كوبيه وكشف تدخلان عامهما الأخير من الإنتاج، حيث سيتم وقف إنتاج النسخ العادية وAMG من السيارة الفاخرة بعد موديل 2021، في حين أن الترقية الوحيدة التي ستحصل عليها خلال الـ 12 شهراً المقبلة هي إضافة اللون الخارجي الفضي لنسخ الكوبيه والكشف.

ووفقاً للتقرير الصادر في يوليو من العام الماضي، سيتم إلغاء ما مجموعه سبعة طرازات من مرسيدس في الولايات المتحدة، فبالإضافة إلى الطرازين سالفي الذكر، فستقوم صانعة السيارات الألمانية بوقف إنتاج كلاً من سي كلاس كوبيه وكشف، وإي كلاس كوبيه وكشف، في حين ستستمر طرازات الـ SUV في الهيمنة على تشكيلة مرسيدس في الولايات المتحدة، حيث شهد سوق سيارات الكروس أوفر الفاخرة في أمريكا بنسبة 73% في السنوات الخمس الماضية.

يُذكر أن موعد ظهور الجيل القادم من اس كلاس سيدان قد اقترب، حيث من المقرر إطلاقه في الأسبوع المقبل، في حين لن يحصل الجيل الجديد على نسخ كوبيه وكشف حيث سيتم استبدالهم بـ SL والجيل القادم من AMG GT لتُصبح السيارات الكوبيه والكشف الرائدة للصانع الألماني.

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