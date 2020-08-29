بورش تتيح الاشتراك الشهري لسياراتها بسعر أرخص

الخليج ٣٦٥ نت – تقدم العديد من شركات صناعة السيارات خدمات اشتراك السيارات، بما في ذلك بورش، وها هي صانعة السيارات الألمانية تقوم بتوسيع خدماتها وإتاحة طرازات جديدة بأسعار أرخص، حيث تبدأ الأسعار من 1,500 دولار (5,600 ريال) شهرياً، والذي يُتيح لك قيادة بورش ماكان فقط.

أما بالنسبة لمن يرغبون في قيادة سيارات أكثر رياضية مثل بورش 911 كاريرا، فعليهم دفع 2,600 دولار شهرياً، والتي سيبدأ إتاحتها في 25 سبتمبر المقبل، وبإضافة لوس أنجلوس أصبحت بورش تقدم خدماتها في ست مدن بأمريكا الشمالية.

يُذكر أنه بسبب انتشار فيروس كورونا، قامت بورش بتعليق الخدمة في لاس فيجاس بعد انخفاض الاقبال عليها بنسبة 70% مما كانت عليه قبل الوباء، لذا السؤال الآن، لماذا تتوسع بورش في تقديم الخدمة إذاً.

وفقاً لكلاوس زيلمر، الرئيس التنفيذي لبورش أمريكا الشمالية، فإن المشاركين في الخدمة أصغر بثماني سنوات من متوسط أعمار عملاء بورش، كما أن 80% منهم جدد على العلامة التجارية، لذا فهذا دافع جيد للحفاظ على الخدمة وتوسيعها، والجدير بالذكر أن نيسان تقدم خدمة مشابهة تحمل اسم Switch بـ 700 دولار شهرياً (2,600 ريال) فقط.

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