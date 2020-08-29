أسعار سيارات جينيسيس 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%

الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث سنلقي نظرة اليوم على أسعار سيارات جينسيس 2020 – 2021، والتي تختلف بشكل طفيف بين الوكلاء الثلاثة وهم الناغي والمجدوعي والوعلان. جينيسيس G90 6 سلندر بسعر 316,000 ريال

8 سلندر بسعر 373,000 ريال جينيسيس G80 بمحرك 6 سلندر 3.8 لتر Advertisements بريمير بسعر 185,000 ريال

بريميوم بسعر 197,000 ريال

بلاتينيوم بسعر 213,000 ريال

رويال بسعر 245,000 ريال جينيسيس G70 كل المحركات تيربو برستيج 4 سلندر تيربو بسعر 176,000 ريال

برستيج 6 سلندر تيربو بسعر 196,000 ريال

بلاتينيوم 6 سلندر تيربو بسعر 211,000 ريال

رويال سبورت 6 سلندر تيربو بسعر 232,000 ريال في الختام، جميع سيارات جينيسيس تأتي بضمان خمس سنوات من الشركة المصنعة لعدد غير محدود من الكيلومترات و خمس سنوات صيانة مجانية أو 100,000 كم أيهما أسبق، في تحصل G90 فقط على خمس سنوات خدمة من المنزل وإلى المنزل، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.

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