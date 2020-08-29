مرسيدس تهدد تفوق بورشه.. مواصفات خارقة في أحدث نسخ AMG GT

أطلقت مرسيدس في عام 2020 طراز AMG GT بنسخة يمكنها قلب موازين المنافسة في عالم السيارات الرياضية الخارقة وتهديد التفوق الذي حققته بورشه.

وحسب موقع "كار آند درايفر"، ينافس هذا الطراز بشكل خاص سيارتي بورشه 911 GT3 و GT3 RS.



الجديد بنسخة 2020

شهدت هذه النسخة الكثير من التحسينات، حيث أجرت مرسيدس تعديلات على التصميم الداخلي والخارجي لفئات الطراز GT و GT R.

وأضافت مرسيدس لطرازها كشافات أمامية وخلفية جديدة بتقنية LED.

ومن الداخل، وفرت مرسيدس شاشات معلوماتية بقياس أكبر يصل لـ 12.3 بوصة.





الأسعار

طٌرح طراز مرسيدس AMG GT بـ 7 فئات مختلفة للبيع، أولها فئة GT coupe التي تتوفر بسعر 116,895 ألف دولار، ثم فئة GT roadster بسعر 128,895 ألف دولار، ثم فئة GT C coupe بسعر 151,895 ألف دولار.

ومن بعدها تأتي فئة GT C roadster التي تتوفر بسعر 163,395 ألف دولار، ثم فئة GT R coupe التي تتوفر بسعر 163,895 ألف دولار.

والفئة السادسة GT R roadster تتوفر بسعر 190,745 ألف دولار، أما أعلى فئة تتوفر من الطراز فهي فئة GT R Pro coupe التي طرحت مقابل 200,645 ألف دولار.

Advertisements

المحرك

وقال الموقع إن كل من فئات GT و GT C و GT R تتوفر بمحرك V8 بسعة 4.0 لتر، وتعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 7 سرعات، وينتج المحرك قوة 469 حصان.

في حين تتوفر المحركات بالفئات المتقدمة من الطراز بمحرك ينتج قوة تصل لـ 577 خصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.9 ثانية.





استهلاك الوقود

وتستهلك فئات GT الافتتاحية جالون واحد من الوقود لكل 22 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 16 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، فين حين تستهلك فئة GT C، جالون واحد لكل 15 ميل يقطعهم الطراز داخل المدن، وجالون واحد لكل 21 ميل على الطريق السريع.

وفيما يخص الفئات المتقدمة من الطراز GT R و GTR PRO فتستهلك جالون لكل 15 ميل تقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 20 ميل تقطعهم على الطريق السريع.





التقنيات

ومن الداخل، أضيف للطراز تحسينات على نسخته لعام 2020، شملت شاشة معلومات أكبر حجما يتراوح قياسها ما بين 10.3 بوصة، و 12.3 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، مع خاصية إنترنت لاسلكية، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والسلامة

فيما يخص أنظمة الأمن والسلامة بطراز مرسيدس AMG GT، فإن الطراز يتمتع بأنظمة مثل، نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام رصد المنطقة العمياء الذي يرصد المناطق الخلفية للسيارة التي يعجز السائق عن رصدها، وأيضا نظام الحفاظ على المسار.