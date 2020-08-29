أفضل طرازات الكروس أوفر في 2020.. هيمنة كورية يابانية

شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة Subcompact Crossover من شركات عالمية كبرى، بيد أن العلامات الكورية واليابانية هيمنت على قائمة الأفضل.

وحسب موقع "كار آند درايفر"، فإن أفضل السيارات الـ suv التابعة لفئة Subcompact Crossover التي طرحت للعام الجاري، تبدأ بطراز مازدا CX30 التي تتوفر بمحرك بسعة 2.5 لتر و4 أسطوانات ينتج قوة 186 حصان، بأسعار تبدأ من 21 ألف دولار إلى 28 ألف دولار.

ثم طراز كيا سيلتوس، الذي يتوفر بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، وقوة 175 حصان، ويعمل بناقل سرعة dual-clutch مزود بـ 7 سرعات، ويتوفر للبيع بسعر يبدأ من 23,110 ألف دولار.

وضمت القائمة طراز هيونداي كونا الذي يتوفر بمحرك بقوة 147 حصان رباعي الأسطوانات، كما يتوفر من الطراز نسخة تعمل بمحرك كهربائي قادرة على السير لمسافة 258 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.

ويتوفر الطراز للبيع بالأسواق بسعر يبدأ من 21,440 ألف دولار.

ثم نسخة 2020 الأحدث من طراز كيا سول، الذي يتوفر بمحرك بقوة تتراوح بين 147 حصان و 201 حصان، ويطرح الطراز للبيع بسعر افتتاحي يبدأ من 18,610 ألف دولار.

وضمت قائمة الأفضل طراز نيسان "كيكس"، بنسخته الجديدة لعام 2020 التي تتوفر بمحرك بقوة 121 حصان رباعي الأسطوانات ويتوفر للبيع بسعر يبدأ من 19,965 ألف دولار.

ثم طراز هيونداي Venue الذي يتوفر بمحرك بقوة 121 حصان، وطرح للبيع بسعر يبدأ من 18,490 ألف دولار.

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ثم طراز سوبارو كروستريك، الذي يتوفر بمحرك رباعي الأسطوانات ينتج قوة 152 حصان، ويتوفر بسعر افتتاحي 23,295 ألف دولار.

ومن علامة كيا أيضا، جاء طراز نيرو بنسخته الأحدث للعام الجاري الذي يتوفر بمحرك بسعة 1.6 لتر ينتج قوة 139 حصان.

وتتوفر منه نسخة كهربائية بمدى سير 239 ميل، ويتوفر للبيع بسعر افتتاحي يبدأ من 25,710 ألف دولار.

ومن بعده جاء ضمن القائمة طراز نيسان "روج سبورت" الذي يتوفر بمحرك بقوة 141 حصان رباعي الأسطوانات وطرح للبيع بسعر يبدأ من 24,335 ألف دولار.





وضمت القائمة أيضا طراز بويك إنكور، الذي يتوفر بالأسواق بمحرك يعمل بنظام دفع خلفي، بسعر يبدأ من 24,195 ألف دولار.

ومن ماركة جييب الأمريكية جاء ضمن القائمة، طراز Renegade الذي يتوفر بمحرك سعة 2.4 لتر، ينتج قوة 180 حصان، بسعر افتتاحي 23,870 ألف دولار.

وفي آخر القائمة، جاء طراز HR-V من ماركة هوندا اليابانية، الذي يتوفر بمحرك رباعي الأسطوانات وينتج قوة 141 حصان، وطرح بسعر افتتاحي 21,940 ألف دولار.



