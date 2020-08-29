سر شكل تمويهات السيارات أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – تشتهر شركات السيارات بتمويه سياراتها أثناء فترة الاختبارات قبل التدشين الرسمي لإخفاء تفاصيل تصميمها، ولكن هل تعلمون أن فكرة تمويهات السيارات مستوحاة من حروب الغواصات في الحرب العالمية الأولى؟
الغواصات الأوروبية استخدمت تمويهات مشابهة للتي نراها اليوم على بعض السيارات لعكس الضوء بشكل خاص، ما يعني صعوبة رصدها من الغواصات الأخرى.. وحتى في حالة رصدها، كان من الصعب جداً تحديد وجهة الغواصة بسبب التمويهات.
بالطبع في عصرنا الحالي كل شركة لديها أسلوبها المفضل في التمويه.. وتشتهر فورد بتصاميمها التمويهية المعقدة بغرض إرباك العين البشرية والكاميرات.
من أبرز أمثلة التمويه الكامل المحكم هو قيام جنرال موتورز بتحويل سيارتها “إكسبريس” ميني فان إلى مركبة نقل الركاب للمطارات لخداع الكاميرات التجسسية أثناء اختبارها، بينما قامت بتحويل نسخ أخرى من الموديل إلى سيارات فان للصرف الصحي ومعالجة المياه.
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