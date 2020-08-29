هوندا باسبورت الجديدة.. 4فئات بمواصفات الرفاهية

ضمن فئات "كروس أوفر"،عززت شركة هوندا اليابانية تواجدها في الأسواق بطرح النسخة الأحدث من طراز "باسبورت" بتحديثات جوهرية والمزيد من مواصفات الرفاهية.

ويتوفر من الطراز 4 فئات بأسعار مختلفة، الافتتاحية SPORT بسعر 33,110 ألف دولار، ثم EX-L بسعر 37,530 ألف دولار، ثم فئة Touring التي تتوفر بسعر 40,400 ألف دولار.

وأعلى فئة حسب تقرير لموقع "كار أند درايفر"،هي Elite بسعر 44,900 ألف دولار.







المحرك



تتوفر كافة فئات طراز هوندا باسبورت لعام 2020، بنفس المحرك إذ تعمل بمحرك من فئة V6 بسعة 3.5 لتر، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات.





الوقود

طراز باسبورت يستهلك من الوقود بالفئات العاملة منه بنظام دفع أمامي، "جالون"كل 20 ميلا يقطعهم الطراز داخل المدن، ومثله كل 25 ميلا على الطريق السريع.

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التقنيات



ومن الداخل يتمتع الطراز بشاشة معلومات بقياس 5.0 بوصة، بمنطقة التحكم الوسطى، وتتوفر الشاشة المعلوماتية بقياس 8.0 بوصة للفئات المتقدمة من طراز "باسبورت".

ويدعم النظام المعلوماتي بالسيارة أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، مع نظام اتصال بالهواتف الذكية عبر البلوتوث، ونظام توصيل إنترنت لاسلكي.

كما يتمتع الطراز بنظام صوتي مكون من سماعات مكبرة تعمل بقوة 115 وات، ونظام ملاحي BUILT-IN.





الأمن والسلامة

أنظمة الأمن والسلامة المضافة له تشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام تدعمه المكابح الذاتية التي تفعل بشكل تلقائي في حالات الطوارئ.

كما يضم الطراز نظام الحفاظ على المسار بخلاف نظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات.