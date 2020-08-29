كيا تكشف عن جيل جديد من طراز "سورينتو" العائلي

طرحت شركة كيا الكورية الجنوبية الرائدة فى صناعة السيارات، النسخة الأحدث من من أيقونتها "سورينتو" العائلية،التي تتميز بالرحابة، بخلاف قدرات تقنية أكثر تميزا، لتنافس بها فئات SUV كبيرة الحجم بالأسواق.

والجيل الجديد من Sorento حصل على منصة جديدة تتيح المزيد من خيارات الدفع الكهربائي.

وعرض موقع "كار أند درايفر"قدرات ومواصفات الطراز والفئات المتوفرة منه للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

وقال الموقع، نسخة 2020 من طراز سورينتو شهدت تعديلات مهمة على التصميم من الواجهة الأمامية والخلفية، كما شهدت تحديثات، طالت فئات الطراز العاملة بمحرك V6.





الأسعار

طراز كيا "سورينتو" تتوفر منه للبيع بالأسواق 5 فئات ،الافتتاحية فئة L، بسعر 27,735 ألف دولار، ثم LX، بسعر 29,035 ألف دولار، ثم فئة S بسعر 34,035 ألف دولار.

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كما تأتي فئة EX بسعر 36,335 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من طراز كيا سورينتو SX، بسعر 41,035 ألف دولار.

المحرك

ويتوفر طراز كيا سورينتو بمحرك فئة V6 وتصل السرعة القصوى لمحركه" 196 ميلا" في الساعة.





الوقود

طراز كيا سورينتو بنسخته الجديدة لعام 2020، يستهلك وقود بمعدل "جالون"كل 21 ميلا يقطعهم على الطريق داخل المدن.

التقنيات

من الداخل يتمتع طراز كيا، بشاشة معلومات بقياس 7.0 بوصة، تدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و "أندرويد أوتو"، مع توفر تطبيقات اليكترونية ترفيهة مثل تطبيق SoundHound وتطبيق راديو iHeart Radio.

كما يتوفر الطراز بشاشة معلوماتية بحجم أكبر لدى فئاته المتقدمة، يدعمها نظام صوتي مكون من 10 سماعات مكبرة، من طراز Harman/Kardon.







