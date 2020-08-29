شيفروليه ترافيرس.. منافس جديد في سوق سيارات الـ SUV

رغم ترددها بسبب تفشي فيروس كورونا وتراجع المبيعات، كشفت شيفروليه عن تفاصيل النسخة الأحدث من طرازها المميز ترافيرس Traverse.

وينافس الطراز الجديد لشركة شيفروليه بقوة في سوق السيارات فئات SUV كبيرة الحجم، وتأمل شيفروليه في تحقيق مبيعات كبيرة.

وعرض موقع "كار أند درايفر" في تقرير قدرات الطراز الجديد مثل المحرك و التقنيات المضافة له.

الجديد بنسخة 2022

الطراز يتوفر بصف ثالث من المقاعد، ومن الداخل أضيف له تحديثات تقنية مميزة، تشمل شاشة معلومات أكبر حجما بقياس 8.0 بوصة.





الأسعار

من الطراز 6 فئات بأسعار مختلفة، الافتتاحية L بسعر 32,000 ألف دولار، ثم فئة LS بسعر 35,000 ألف دولار، ثم LT وتتوفر بسعر 37,000 ألف دولار، وفئة RS بسعر 45,000 ألف دولار، وPremier تتوفر بسعر 48,000 ألف دولار.

وأعلى فئة تتوفر من الطراز High Country التي تتوفر بسعر 53,000 ألف دولار.

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المحرك

طراز traverse تتوفر بمحرك V6 ينتج قوة " 310 أحصنة "ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات.





استهلاك الوقود

يستهلك من الوقود بفئاته العاملة بنظام قيادة FWD، ما يعادل "جالونا" كل 18 ميلا يقطعها على الطريق داخل المدن، و"جالونا" كل 27 ميلا على الطريق السريع.

التقنيات



من الداخل شاشة معلوماتية جديدة بقياس يصل لـ 8.0 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، مع توفر خاصية الإنترنت اللاسلكي، ووصلات USB ضمن منظومة الطراز الترفيهية.





الأمن والسلامة

نظام للمكابح الذاتية تعمل عند اسشتعار الخطر، ونظام للحفاظ على المسار والتنبيه حال الخروج عن المسار، بالإضافة للحفاظ على مسافة آمنة مع المركبات الأخرى عند السير.