أفضل 10 سيارات سيدان طرحت في 2020.. المواصفات والأسعار

نجحت سيارات سيدان في تحقيق مبيعات كبيرة حول العالم لتصميماتها الجذابة وتمتعها براحة في القيادة، ما جعلها من أفضل السيارات في العالم.

وخلال العام الجاري تنافس المصنعون على طرح مجموعة مميزة من الموديلات التابعة لفئة سيدان، من مختلف الماركات الكبرى.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، اليوم السبت في تقرير له، عرضا لأبرز هذه الموديلات التابعة لفئة سيدان والتي طرحت خلال العام الجاري، وجاء في المقدمة طراز تويوتا "ياريس".

وقال الموقع، هذه النسخة الجديدة من طراز ياريس، بمحرك بقوة 106 "أحصنة" وأربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر، وتتوفر بسعر افتتاحي 16,605 ألف دولار.

ومن بعدها بالقائمة، طراز هوندا سيفيك، بمحرك توربيني ينتج قوة" 180 حصانا"، ويتوفر للبيع بالأسواق بسعر يبدأ من 21,000 ألف دولار.

ومن هوندا أيضا جاء ضمن القائمة نسخة 2020 الأحدث من طراز سيفيك SI، الذي طرح بمحرك بقوة "205 أحصنة" ويتوفر للبيع بسعر افتتاحي 25,930 ألف دولار.

ومن ماركة مازدا اليابانية، جاء ضمن القائمة، طراز مازدا 3، الذي يتوفر بمحرك أربع أسطوانات، ويتوفر الطراز للبيع بالأسواق بسعر يبدأ من 22,420 ألف دولار.

ومن بعده جاء بالقائمة، طراز فولكسفاجن Jetta GLI الذي طرح بمحرك توربيني 4 أسطوانات بالسعر الافتتاحي 27,340 ألف دولار.

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وأوضح الموقع أن النسخة التي أعلن عنها خلال العام الجاري من هذا الطراز للطرح بالأسواق بداية من عام 2021.

ومن بعده جاء ضمن القائمة، من ماركة هيونداي، طراز Sonata الذي يتوفر بمحرك هجين بسعة 2.5 لتر، ويتوفر منه للبيع بالأسواق 7 فئات بأسعار وقدرات مختلفة، الفئة الافتتاحية هي فئة SE تتوفر بسعر 25,000 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Limited hybrid التي تتوفر بسعر 37,000 ألف دولار.

ومن تويوتا أيضا، جاء ضمن القائمة طراز كامري، بمحرك V6 وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات، بسعر يبدأ من 26,000 ألف دولار فيما يخص فئته الافتتاحية LE.

ومن بي إم دبليو جاء ضمن القائمة طراز الفئة الثالثة، الذي طرح في 2020 بتكلفة تبدأ من 42,245 لفئته الافتتاحية 330i.

وضمت القائمة،طراز من ماركة جينيسيس التابعة لهوندا، طراز G70 بنسخته الجديدة، بسعر يبدأ من 36,445 ألف دولار.

وضمن القائمة طراز ألفا روميو Giulia بنسخته الجديدة بسعر يبدأ من 40,640 ألف دولار.



