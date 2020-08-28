موجز الخليج 365 للسيارات.. تصميمات مثيرة للسخرية وقدرات فيراري

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

طرحت شركة فيراري العام الحالي مجموعة قوية من الموديلات، كان أهمها الطراز الجديد كليا F8 تربو الرياضي ضمن فئة جراند تورر.

دخلت سيارة لامبورجيني Huracán Evo في قائمة أقوى 10 سيارات عالميا عام 2020، بفضل عدة مميزات منحتها الشركة الإيطالية لأيقونتها الشهيرة.

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طرحت شركة دودج الأمريكية سيارتها دورانجو Durango لتضيف بعدا جديدا إلى المنافسة في فئة الـ SUV العملاقة بعد أن زودت نسخة هذا العام بصف مقاعد إضافية.

عبر تاريخ صناعة السيارات، قدمت الماركات الأمريكية أعدادا لا تحصى من الموديلات المميزة من السيارات، التي أثرت الصناعة بتصميماتها المميزة وقدراتها الخارقة، غير أن الصناعة الأمريكية شهدت رغم ذلك طرح مجموعة من السيارات كانت الأسوأ على الإطلاق في تصميمها.

في السنوات الماضية لجأت العديد من ماركات السيارات لطرح موديلاتها الجديدة بمحركات توربينية صغيرة، لتواكب المواصفات الحديثة الخاصة بالانبعاثات الضارة، مع التزامها بمنح هذه المحركات قوة حصانية عالية.



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