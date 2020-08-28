كتب: باسل الحلواني
قررت عملاق صناعة السيارات اليابانية هوندا موتور، وقف إنتاج بعض موديلات سيفيك فى مصنعها بمدينة سويندون فى بريطانيا الذى من المنتظر إغلاقه، وإعادة إنتاجها فى مصانعها فى مدينة يورى شمال غرب العاصمة طوكيو مطلع 2021.
أوقفت هوندا، تشغيل مصنعها الذى يضم 3500 عامل فى بريطانيا فى منتصف مارس الماضى بسبب وباء كورونا وأعادت تشغيله فى يونيو الماضى على أن يوقف تشغيل المصنع نهائيا فى العام المقبل بسبب خروج بريطانيامن الاتحاد الأوروبى.
وكانت هوندا أعلنت فى مايو الماضى عن اعتزامها استئناف تشغيل مصانعها فى بريطانيا أوائل شهر يونيو الماضى لتصبح أحدث شركة صناعة سيارات فى العالم تستأنف الإنتاج الذى كان قد توقف بسبب قيود الحظر التى طبقتها حكومات العالم لمنع انتشار العدوى من وباء فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر وقف إنتاج بعض موديلات "سيفيك" بمصنع هوندا ببريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.