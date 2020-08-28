كيفية تفادي خطورة النقاط العمياء أثناء القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – تعد النقاط العمياء من الأمور الخطيرة التي يجب الحذر منها عند قيادة السيارة، وهي عبارة عن المساحات التي تكون بجانبي السيارة التي من الصعب رؤيتها أثناء القيادة من المرايا الثلاث.

وتبرز خطورتها في عدم رؤية السيارات القادمة من الخلف من هذه الزوايا إلا بعد تخطي سيارتك، وحسب دراسة جديدة من معهد القيادة الألماني، فإن تغيير المسارات في الطريق أثناء القيادة يعد السبب الأول للحوادث، وأن 12% من حوادث السير في العالم تحدث بسبب النقاط العمياء.

ولتفادي خطورة النقاط العمياء تم تزويد السيارات الحديثة بالعديد من التقنيات التي تقوم على رصدها، وذلك من خلال تركيب أنظمة تحذير صوتية، وكاميرات محيطية واستشعارات على جانبي السيارة الخلفي، والكثير من الأنظمة الحديثة الأخرى.

لكن في حال كانت سيارتك لا تمتلك مثل هذه التقنيات التي ترصد النقاط العمياء، نقدم لكم بعض النصائح الهامة لتفادي ارتكاب أخطاء والوقوع في الحوادث بسبب هذه المشكلة.

ضبط زوايا مرايا السيارة

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يجب قبل التحرك بالسيارة ضبط المرآة الأمامية والجانبية بطريقة صحيحة، وهو ما يسهل كشف جميع النقاط العمياء على جانبي السيارة، ويساعد على الرؤية الشاملة لما يحدث في الجهة الخلفية للسيارة.

عدم الاعتماد على المرايا فقط

يعتمد بعض السائقين على النظر إلى المرايا الثلاث للسيارة فقط، وهو من الأمور الخاطئة خاصة عند تغيير حارات الطريق، حيث يجب أن يلتفت قائد السيارة للجانب والخلف قبل اتخاذ قرار مغادرة حارة السير التي ينطلق فيها.

استبدال مرايا المقصورة

يمكن تركيب كاميرا وشاشة لعرض المساحة الخلفية للسيارة بدلاً لمرايا المقصورة الرئيسية التقليدية، وهو ما يساعد على تمكين السائق من رؤية أشمل لجميع السيارات القادمة من الخلف.

ضبط وضعية مقعد السائق

يجب ضبط وضعية مقعد قائد السيارة قبل التحرك، بحيث يتاح له النظر في المرايا الجانبية والأمامية بشكل سليم.