وظائف شاغرة للخريجين تبدأ بـ 4000 جنيه.. تعرف عليها

كشفت اليوم مبادرة “مصر تعمل ” عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على الفيس بوك عن بدء مبادرة وظائف للطالب والخريجين بعدد من الوظائف من خلال برنامج ” طور وغير ” الذي تضمن 15 إعلانًا مختلفًا لعدد من الأماكن الشاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة والفوق المتوسطة ومن هم دون المؤهل ومن هم دون خبرة بأجر شهري يتراوح ما بين 2500 جنيه إلى 4000 جنيه شهريًا.

وظائف للطالب والخريجين

أعلنت 15 شركة مختلفة عن تواجد أماكن شاغرة لديها لعدد من الفنيين وأصحاب المؤهلات المختلفة وسنذكرها لكم كالتالي.

شركة للمواسير البلاستيك: “مهندسين جودة_ مهندسين إنتاج_ مهندسين صيانة” السن ما بين 20 _ 30 عام يشترط الخبرة 6 إلى 10 سنوات للفنيين ” جودة _ إنتاج – صيانة” يجب أن يتوفر لدى المتقدم شهادة التجنيد والرقم القومي وشهادة تخرج ان وجد وشهادة خبرة.

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شركة ملابس: تطلب عاملات نساء تحت سن 25 عام براتب شهري 2700 جنيه على أن يكون محل الإقامة بالقرب من منطقة مدينة بدر وتصل مدة العمل 8 ساعات يوميًا.

معمل تحاليل طبية : مطلوب موظف استقبال مؤهل عال من الجنسين بحد أقصى للسن 35 عام بمرتب 2500 جنيه شهريًا ، مدة العمل 7 ساعات يوميًا .

شركة بدر للأغذية : مطلوب عامل كول سنتر ذكر بخد أقصى للعمر 35 عام ، عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميًا مع أخذ الجمعة عطلة رسمية براتب شخري 3800 جنيه .

شركة للجبس بورد : تطلب فني كهرباء وفني صيانة ميكانيكي وفني إدارة وفني إنتاج معجون وعمال إنتاج وسائق مركبات وفرد أمن بحد أقصى للعمر 38 يشترط الخبرة لعام أو اثنين.

يتم التقديم لأي من هذه الوظائف السابقة ولمزيد من الاستعلام عن أي من الوظائف يمكنك الاطلاع من خلال الصفحة الرسمية على الفيس بوك لمبادرة “مصر تعمل” والتواصل مع القائمين على الصفحة للحصول على الوظائف الشاغرة المعلن عنها.