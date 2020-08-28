دودج دورانجو 2020.. ميزة المقاعد الإضافية تشعل منافسة الـ SUV

طرحت شركة دودج الأمريكية سيارتها دورانجو Durango لتضيف بعدا جديدا إلى المنافسة في فئة الـ SUV العملاقة بعد أن زودت نسخة هذا العام بصف مقاعد إضافية.

وحسب موقع "كار آند درايفر" تتميز نسخة 2020 حتى في تصميم المقاعد التي جاءت مطرزة بشعار دودج.

جديد نسخة 2020

توفر دودج في النسخة الجديدة أيضا خيارات أقوى للمحرك الذي أصبح متوفرا بطراز HEMI.





أسعار دودج دورانجو 2020

ويتوفر الطراز بنسخته الجديدة في 6 فئات مختلفة للبيع، أولها SXT بسعر 31,990 ألف دولار، وتليها فئة SXT PLUSبسعر 36,085 ألف دولار.

ومن بعدها تأتي فئة GT التي تتوفر بسعر 36,140 ألف دولار، ثم فئة GT Plus التي تتوفر بسعر 40,490 ألف دولار.

ويليها فئة Citadel التي تتوفر بسعر 44,490 ألف دولار.

أما أعلى فئة تتوفر من الطراز فهي فئة R/T بسعر 45,490 ألف دولار.

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المحرك

ويتوفر طراز دودج Durango بأكثر من خيار فيما يخص المحرك، فيتوفر بمحرك فئة V8 بقوة 360 حصانا، ويتوفر به فئات عاملة بمحرك آخر V6 بقوة 293 حصانا.

وقال الموقع إن المحرك من فئة V6 قادر على التسارع بالطراز من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.4 ثانية، والمحرك V8 من الطراز قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.2 ثانية.

استهلاك الوقود

تستهلك السيارة جالونا واحدا لكل 18 ميلا تقطعها على الطريق داخل المدن، وجالونا واحدا لكل 25 ميلا تقطعها على الطريق السريع، وجالونا واحدا لكل 21 ميلا مجتمعة.





التقنيات

من الداخل يتمتع الطراز بشاشة معلوماتية بقياس 8.4 بوصة، يدعمه أنظمة تشغيل مميزة، مثل نظام التوصيل عبر البلوتوث، ويدعم النظام المعلوماتي بالطراز وصلات HDMI و RCA.

الأمن والسلامة

تشمل أنظمة السلامة "الركن الذاتي" ونظام حساب السرعة للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة والمركبات من حولها.

كما تم تزويدها بنظام تنبيه السائق في حال اقتراب السيارة أكثر من اللازم من سيارات حولها على الطريق، وأيضا نظام الحفاظ على المسار.