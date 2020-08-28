"بريجستون الشرق الأوسط" تستعد للتوسع في مصر

كتب: باسل الحلواني

نظمت "بريجستون الشرق الأوسط" الندوة الافتراضية الأولى لمناقشة خطط التوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا، والحلول المبتكرة الخاصة بمركبات المستقبل وأبرز القضايا السائدة والناشئة في ظل إنتشار فيروس كورونا.

واستعرضت الشركة التي تتمتع بعلاقات قوية مع شركائها الاستراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط، خططها التوسعية الطموحة، مع التركيز بشكل رئيسي على السوق المصرية، حيث تمتلك حالياً 34 متجراً في مصر، فيما تخطط لزيادة العدد الإجمالي إلى 40 متجراً في المستقبل القريب، وبالأخص مراكز خدمة "فيت آند فيكس" (Fit & Fix) التي تكتسب اهتماماً كبيراً وإقبالاً لافتاً ضمن السوق المصرية. كما أكدت الشركة عزمها على إطلاق مبادرات نوعية جديدة تستهدف تعزيز إشراك العملاء في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ككل، في ظل الاستعدادات الجارية لعودة الزخم إلى الأسواق.

وانضمّ ستيفانو سانشيني، المدير الإقليمي لشركة "بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا"؛ وبيرنا أكينسي، مدير التسويق

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"بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا"، إلى الندوة الافتراضية لتسليط الضوء على مدى تأثير الوباء العالمي على قطاع السيارات وصناعة الإطارات، لا سيّما عقب الإغلاق المؤقّت للشركات حول العالم وخفض الوظائف وبقاء الأشخاص في الحجر المنزلي لعدة أشهر تجنّباً للإصابة بالفيروس المستجد. كما تم تقديم شرح مفصل حول أحدث الاتجاهات الناشئة ضمن السوق الإقليمية لمواكبة مسيرة التحول الرقمي ضمن مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها ظهور منظومة جديدة للنقل والتنقل.

وتخللت الجلسة التأكيد على أهمية الارتقاء بمستويات السلامة باعتبارها أولوية عند شراء الإطارات، حيث دعا المشاركون إلى ضرورة شراء واستخدام إطارات عالية الجودة حصراً كونها عاملاً مؤثراً على مسافة الكبح والتعامل مع حالات الطرق والتماسك أثناء القيادة. كما شددت "بريجستون" على

أهمية مواصلة الامتثال لأعلى معايير السلامة على الطرق، مؤكّدةً بأنها تعتبر أولوية قصوى وضرورة ملحّة لا يمكن المساس بها مقابل تحقيق وفورات مالية عند استبدال الإطارات، على الرغم من التداعيات الاقتصادية والمالية التي طالت مالكي السيارات في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من تراجع مستويات الطلب على الإطارات وتأثر المبيعات خلال ذروة الحجر المنزلي، إلاّ أنّ الاتجاه الحالي بدأ يأخذ منحىً تصاعدياً بالتزامن مع تخفيف القيود في دول عدة في الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، جددت "بريجستون" التزامها بإيجاد طرق مبتكرة من شأنها تعزيز محفظة العروض لتقديم قيمة مضافة للعملاء الذين يتطلعون إلى الاستفادة من مزايا العلامة التجارية الرائدة.

وخلال الندوة الافتراضية، شدّدت "بريجستون" على أهمية التحول الرقمي كأولوية استراتيجية وركيزة أساسية لتعزيز قدرة قطاع السيارات والإطارات على تلبية الاحتياجات الحالية والناشئة لقاعدة العملاء، لا سيّما في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد معدلات مرتفعة للغاية فيما يتعلق باستخدام الأجهزة الذكية والمنصات الرقمية لأغراض الشراء. واختتمت المناقشات بالحديث عن إدارة البيانات كونها الوقود الجديد للوصول بالنقل والتنقل إلى مستوى أعلى من التميز والكفاءة والاستدامة.