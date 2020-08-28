كيا K900 فيس ليفت الفاخرة تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل كيا حالياً على تطوير تحديثات منتصف العمر لـ K900 سيدان الرائدة الفاخرة بعد عامين من تدشين الجيل الحالي، وقد ظهر الفيس ليفت أثناء اختباره في شوارع كوريا الجنوبية مؤخراً بتمويهات.

ويتوفر الجيل الثاني الحالي من K900 بمحركين V6 سعة 3.3 لتر و3.8 لتر بقوة 370 و315 حصان بالتوالي، مع توفرها أيضاً بمحرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 425 حصان.

لا يمكن الجزم بمدى التغييرات التي ستطرأ على K900 فيس ليفت لكثافة التمويهات، وقد تقدم كيا منصة جديدة كلياً لدعم المحركات الهجينة بالقابس.

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كما ستحصل K900 فيس ليفت على أحدث أنظمة السلامة والترفيه من المجموعة، مثل التي رأيناها في جينيسيس G80، كما قد نرى تحديثات للمحركات.