رولزرويس رايث الغامضة تكشف سرها

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أيام من ظهور سيارة رولزرويس شوتينج بريك غامضة أثناء اختبارها وتناقل الإشاعات حول طبيعتها، تأكدنا الآن أنها ليست موديل رسمي من رولزرويس بل من تطوير شركة بلجيكية صغيرة باسم “Carat Duchatelet”.

السيارة مبنية على رولزرويس رايث مع تغييرات متعددة في التصميم، خاصة السقف لإطالته ووصله بالباب الخلفي، وسيتم إطلاق اسم “سيلفر سبيكتر” على السيارة الجديدة.

كما تم إضافة عواميد C جديدة وإطالة النوافذ الجانبية للوراء.. ولم تكشف الشركة البلجيكية عن الداخلية بعد، ولكن بالكاد يمكن ملاحظة الجلود الحمراء والبيضاء والسوداء من هذه الصور.

وتقوم الشركة بتطوير هذه السيارة بناءً على طلب أحد ملاك رايث، والذي رغب في تحويلها إلى هيئة “الشوتينج بريك” الطويلة، مع تصريح الشركة أنها ستبني سبع نسخ من السيارة.

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