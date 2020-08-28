لامبورجيني الخارقة.. لماذا دخلت Huracán Evo في قائمة الأقوى عالميا؟

دخلت سيارة لامبورجيني Huracán Evo في قائمة أقوى 10 سيارات عالميا عام 2020، بفضل عدة مميزات منحتها الشركة الإيطالية لأيقونتها الشهيرة.

وحسب موقع "كار آند درايفر"، تتمتع نسخة 2020 من لامبورجيني Huracán Evo بعدة تحديثات ضمنت لها الدخول في تلك القائنة المميزة.

جديد نسخة 2020

في الشكل والمضمون، ميزت لامبورجيني سيارتها أولا بمنحها اسم EVO، فضلا عن تزويدها بقدرات تقنية كانت متوفرة فقط بالفئات المتقدمة في النسخ السابقة من الطراز.

ومن ضمن تلك المميزات خاصية توجيه الأوامر الصوتية عبر متحدث أليكسا الذكي من أمازون، والذي أدمجته لامبورجيني بالنظام المعلوماتي لنسخة 2020.





أسعار لامبورجيني Huracán Evo

ويتوفر طراز لامبورجيني Huracán EVO في 4 فئات، أولها Evo RWD وتتوفر بسعر 212,266 ألف دولار.

ثم هناك فئة Evo AWD والتي تتوفر بسعر 267,569 ألف دولار، ثم فئة Evo Spyder RWD التي تتوفر بسعر 233,123 ألف دولار.

أما أعلى فئة فهي Evo Spyder AWD وقد طرحت بسعر 291,095 ألف دولار.

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المحرك

تعمل نسخة 2020 من طراز لامبورجيني Huracán EVO بمحرك رياضي خارق، فئة V10، بسعة 5.2 لتر، ينتج قوة تصل إلى 631 حصان.

ويتمتع المحرك بقدرة تسارع من صفر حتى 60 ميل في الساعة خلال 2.5 ثانية، ومن صفر حتى سرعة 135 ميل في الساعة خلال 10.4 ثانية.





استهلاك الوقود

ويستهلك الطراز الوقود بمعدل جالون واحد لكل 13 ميلا يقطعهم على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 18 ميلا يقطعهم على الطريق السريع.

التقنيات

ومن الداخل يتمتع الطراز بشاشة معلومات بقياس 8.4 بوصة، بمنطقة التحكم الوسطى بالسيارة، يدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي، ونظام الأوامر الصوتية "اليكسا" والذي يمنح السائق القدرة على التحكم بكافة الأنظمة داخل السيارة عبر الأمر الصوتي.





الأمن والسلامة

على عكس غالبية السيارات حاليا، يفتقر طراز لامبورجيني لأنظمة أمن وسلامة بارزة.

غير أنه عوضا عن ذلك يتمتع بأنظمة أداء لمساعدة السائق أثناء القيادة بتحسين تحكمه في السيارة على مختلف الطرق.