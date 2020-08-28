بعد تفقد الرئيس نماذج السيارات الحديثة المجهزة للعمل بالغاز .. خبير: الاعتماد على الطاقة النظيفة توجه عالمي

كتب: باسل الحلواني

يأتي تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من نماذج السيارات الحديثة لكبرى الشركات العالمية والمصنعة محليًا، والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدًا لطرحها في السوق المحلي بتسهيلات للشراء، في إطار دعم المشروع القومي؛ لتجهيز المركبات ووسائل النقل للعمل بطاقة الغاز الطبيعي؛ ليؤكد أن القيادة السياسية عازمة بقوة للتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة.

تفقُد الرئيس لنماذج السيارات العاملة بالغاز، جاء بعد نحو شهر من إعلانه خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة والمرحلة الثالثة من حى الأسمرات، أنه من حق الدولة إلزام

السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي، مضيفًا أن السيارات الجديدة العاملة بـ"البنزين" لن ترخص إلا بالغاز.

من جانبه أكد اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، وخبير صناعة السيارات، أن الاتجاه للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة سواء الغاز أو الكهرباء، هو اتجاه عالمي، يحقق منفعة كبيرة مشتركة للمواطن والدولة.

قال "مصطفى"، في تصريحات خاصة لـ"سيارات الوفد"، إن الاعتماد على الغاز الطبيعي، يوفر تكلفة تشغيل المركبة لأكثر من النصف مقارنة بالوقود

التقليدي، بالإضافة إلى إطالة عمر محرك السيارة، والحصول على طاقة أعلى نظرًا؛ لأن الغاز وقود نظيف ورقمه الأوكتيني أعلى من البنزين"نحو 120 أوكتان"، فضلًا عن تقليل كمية التلوث التي تنتج من الانبعاثات الكربونية الضارة في ظل الوقود التقليدي، وكذلك خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج.

صرح "مصطفى"، بأن مصر أمامها فرصة كبيرة للتحول نحو الغاز الطبيعي، خصوصًا بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة فى الاكتشافات الأخيرة الضخمة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

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توقع أن تدفع الحوافز التي ستقدمها الحكومة، أصحاب السيارات إلى تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي.

أشار إلى أن الدولة تقوم بدراسة هذا الملف من جميع الجوانب ليراعي مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.