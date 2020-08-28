جيب ستدشن جراند واجونير اختبارية وليست إنتاجية

الخليج ٣٦٥ نت – في 2011، أعلنت جيب عن عودة موديل جراند واجونير في 2014 بعد غياب 23 عاماً، وهو ما لم يحدث بالطبع، ودخلنا الآن في النصف الثاني من 2020 ولم نر صورة واحدة حتى للسيارة.

وقد بدأت جيب رحلة التشويق لها في الأسابيع الماضية مع تأكيدها على تدشين قريب في 3 سبتمبر، ولكن الآن فاجأت جيب متابعيها بالتصريح أنها ستدشن نسخة اختبارية وليس الموديل الإنتاجي النهائي كما كان متوقعاً.

وهي خطوة غريبة إذا علمنا أن جراند واجوينر ستنطلق في الأسواق العام القادم وسيبدأ إنتاجها في الربع الثاني من 2021 طبقاً لتصريحات مسبقة من الشركة.

من المتوقع أن الموديل الإنتاجي لجراند واجوينر سيعتمد على نفس منصة رام 1500 ويشارك نفس محركاتها التي تشمل محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 309 حصان وعزم 364 نيوتن متر، مع محرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 400 حصان وعزم 556 نيوتن متر، مع طرح نسخة هجينة بالقابس لاحقاً.

Advertisements