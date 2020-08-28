كيا سورينتو 2021 هايبرد تكشف مواصفات المحرك

الخليج ٣٦٥ نت – كيا سورينتو 2021 ستحصل على فئة هجينة بالقابس لأول مرة في تاريخ الموديل، وقد كشفت العلامة عن مواصفات المحرك الهجين أخيراً، حيث يجمع بين محرك بنزين 1.6 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 177 حصان وعزم دوران 264 نيوتن متر، مع محرك كهربائي وبطارية ليثيوم ايون 13.8 كيلوواط\س.

وتصل القوة الإجمالية للمحرك الهجين إلى 261 حصان وعزم الدوران 350 نيوتن متر، وللمقارنة، محرك V6 سعة 3.3 لتر في الجيل السابق من سورينتو أنتج 290 حصان مع عزم دوران 341 نيوتن متر.

بالنسبة للمدى الكهربائي الصافي لسورينتو الهجينة فلا نعلمه بعد يقينًا، ولكن كيا تعهدت أن يكون كافياً لـ “معظم الرحلات القصيرة” بدون استخدام محرك البنزين، مع ناقل أوتوماتيكي 6 سرعات ونظام دفع كلي قياسي.

مثل سورينتو القياسية، ستأتي الفئة الهجينة بداخلية خمس أو سبع ركاب مع واحدة من أكبر صناديق الأمتعة في فئتها.

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