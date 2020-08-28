أسعار سيارات لاندروفر 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%

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الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث سنلقي نظرة اليوم على أسعار سيارات لاندروفر 2020 – 2021.
لاندروفر رينج روفر كلاسيك
- HSE بمحرك 6 سلندر بسعر 472,800 ريال
- SE فوج بمحرك 6 سلندر بسعر 593,000 ريال
- اوتوبيوغرافي بمحرك 8 سلندر بسعر 763,000 ريال
- فوج عجلات طويلة بسعر 452,400 ريال
لاندروفر رينج روفر سبورت
- SE بمحرك 4 سلندر بسعر 373,000 ريال
- HSE بمحرك 6 سلندر ديناميك بسعر 457,000 ريال
- اوتوبيوغرافي بمحرك 6 سلندر بسعر 548,800 ريال
- HSE ديناميك بمحرك 8 سلندر بسعر 616,700 ريال
- SVR بمحرك 8 سلندر بسعر 752,000 ريال
لاندروفر ديسكفري
- SE بمحرك 4 سلندر بسعر 275,000 ريال
- HSE بمحرك 6 سلندر بسعر 319,000 ريال
لاندروفر ديفندر
- SE بمحرك 4 سلندر بسعر 309,000 ريال
- HSE بمحرك 6 سلندر بسعر 360,000 ريال
لاندروفر فيلار 4 سلندر
- S بسعر 242,500 ريال
- SE بسعر 256,900 ريال
- HSE بسعر 284,000 ريال
لاندروفر ايفوك 4 سلندر 200 حصان
- S بسعر 223,700 ريال
- R ديناميك بسعر 256,600 ريال
في الختام، جميع سيارات لاندروفر تأتي بباقة خدمة شاملة تشمل مجموعة المكابح لمدة 5 سنوات مع 8 زيارات للخدمة أو 100,000 كلم أيهما يأتي أولاً، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.
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