أسعار سيارات لاندروفر 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%

الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث سنلقي نظرة اليوم على أسعار سيارات لاندروفر 2020 – 2021. لاندروفر رينج روفر كلاسيك HSE بمحرك 6 سلندر بسعر 472,800 ريال

SE فوج بمحرك 6 سلندر بسعر 593,000 ريال

اوتوبيوغرافي بمحرك 8 سلندر بسعر 763,000 ريال

فوج عجلات طويلة بسعر 452,400 ريال لاندروفر رينج روفر سبورت SE بمحرك 4 سلندر بسعر 373,000 ريال

HSE بمحرك 6 سلندر ديناميك بسعر 457,000 ريال

اوتوبيوغرافي بمحرك 6 سلندر بسعر 548,800 ريال

HSE ديناميك بمحرك 8 سلندر بسعر 616,700 ريال

SVR بمحرك 8 سلندر بسعر 752,000 ريال لاندروفر ديسكفري SE بمحرك 4 سلندر بسعر 275,000 ريال

HSE بمحرك 6 سلندر بسعر 319,000 ريال لاندروفر ديفندر Advertisements SE بمحرك 4 سلندر بسعر 309,000 ريال

HSE بمحرك 6 سلندر بسعر 360,000 ريال لاندروفر فيلار 4 سلندر S بسعر 242,500 ريال

SE بسعر 256,900 ريال

HSE بسعر 284,000 ريال لاندروفر ايفوك 4 سلندر 200 حصان S بسعر 223,700 ريال

R ديناميك بسعر 256,600 ريال في الختام، جميع سيارات لاندروفر تأتي بباقة خدمة شاملة تشمل مجموعة المكابح لمدة 5 سنوات مع 8 زيارات للخدمة أو 100,000 كلم أيهما يأتي أولاً، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.

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