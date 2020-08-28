أسوأ 10 تصميمات في تاريخ السيارات الأمريكية.. مثيرة للسخرية

عبر تاريخ صناعة السيارات، قدمت الماركات الأمريكية أعداد لا تحصى من الموديلات المميزة من السيارات، التي أثرت الصناعة بتصميماته المميزة وقدراتها الخارقة، غير أن الصناعة الأمريكية شهدت رغم ذلك طرح مجموعة من السيارات كانت الأسوأ على الإطلاق في تصميمها.

وقدم موقع "هوت كارز"، قائمة بأبرز 10 سيارات طرحت بتصميم سيئ من ماركات صناعة سيارات أمريكية، على مدار تاريخها.

وجاء في بداية القائمة، طراز Pontiac Aztek من ماركة "بونتياك"، الذي أفاد الموقع أنه كان مثار سخرية الخبراء منذ طرح نسخته الأولى للبيع في عام 2001، واستمر طرح هذا الطرز حتى عام 2005، وكان يعمل بمحرك V6 بسعة 3.4 لتر.

ومن كاديلاك، جاء ضمن قائمة أسوأ التصميمات الأمريكية، طراز PT Cruiser، وكان الظهور الأول من طراز PT عام 2001، واستمر طرحه حتى عام 2010.

بعده جاء طراز Ford Taurus موديل عام 1996، الذي اعتبره موقع "هوت كار" أحد اسوء تصميمات السيارات الأمريكية عبر تاريخها، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك بسعة 3.4 لتر، وينتج قوة تصل لـ 240 حصانا.

كما جاء ضمن قائمة الموقع، طرز "إيمبيريال"، من ماركة كرايسلر الأمريكية والذي طرح في عام 1990، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك ينتج قوة 147 حصانا، بسعة 3.3 لتر.

تلاه طراز فورد Ford Pinto، الذي طرح بداية من حقبة السبعينيات، وتمتع بتصميم أعتبره موقع "هوت كارز"، من أسوأ التصميمات التي قدمتها الماركات الأمريكية، وكان يعمل بمحرك تتراوح قوته ما بين 54 و 86 حصانا.

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ومن ماركة لينكولن جاء ضمن القائمة، طراز MKT، الذي يستمر طرحه حتى الآن، وأعتبره موقع "هوت كارز"، من أسوأ التصميمات التي طرحت لسيارات من ماركات أمريكية، وآخر نسخة طرحت من الطراز تعمل بمحرك بسعة 3.5 لتر وبقوة 415 حصانا.

بعده جاء ضمن القائمة، طراز Chevrolet Caprice من ماركة شيفروليه، موديل عام 1991، والذي طرح بمحرك بسعة 5.0 لتر، وبقوة 170 حصانا.

ومن ماركة شيفروليه أيضا، جاء ضمن قائمة أسوء التصميمات، طراز SSR، الذي طرحته شيفروليه بداية من عام 2003، واستمر طرحه حتى عام 2006.

ومن ماركة كاديلاك، جاء ضمن القائمة، طراز Cadillac Seville الذي طرح للمرة الأولى عام 1981، وكان يتوفر هذا الطراز بمحرك بسعة 6.0 لتر، وينتج قوة 145 حصانا.





وفي ختام القائمة، جاء طراز AMC Gremlin الذي طرح نهاية فترة السبعينيات بمحرك بسعة 3.3 لتر، وينتج قوة 128 حصانا، مع عزم دوران 182 لفة/قدم.



