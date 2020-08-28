بالصور.. قائمة أفضل السيارات السيدان في 2020.. بمحركات "تربو"

في السنوات الماضية لجأت العديد من ماركات السيارات لطرح موديلاتها الجديدة بمحركات توربينية صغيرة، لتواكب المواصفات الحديثة الخاصة بالانبعاثات الضارة، مع التزامها بمنح هذه المحركات قوة حصانية عالية.

وقدم موقع "هوت كارز"، أفضل 9 سيارات سيدان متواجدة بالأسواق لعام 2020، والعاملة بمحركات توربينية صغيرة.

بدأ الموقع القائمة، بطراز فولكسفاجن Passat R-Line 2020، العامل بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، وينتج قوة 174 حصانا، ويتوفر هذا الطراز للبيع بالأسواق بتكلفة تبدأ من 29 ألف دولار.

ثم جاء طراز كيا Stinger GTS الذي طرحته الشركة الكورية الجنوبية، بمحرك، توربيني V6 بسعة 3.3 لتر، ينتج قوة 365 حصانا، ويتوفر هذا الطراز للبيع بسعر يبدأ من 40 ألف دولار.

بعده جاء طراز Genesis G80 من ماركة جينيسيس التابعة لماركة هيونداي، الذي تطرح نسخته الأحدث بمحرك توربيني فئة V6 بسعة 3.5، ينتج قوة 420 حصان، ويتوفر هذا الطراز بسعر 48 ألف دولار.

من بعده جاء ضمن القائمة، نسخة 2020 الجديدة من فولفو S60 T8 Polestar الذي يعمل بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 400 حصانا، ويتوفر هذا الطراز بالأسواق للبيع بسعر افتتاحي 56 ألف دولار.

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ومن بعده جاء بقائمة هوت كارز، طراز مرسيدس Mercedes AMG E53، بمحرك "إنلاين 6"، بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 429 حصانا، ويتوفر للبيع بسعر 74ا ألف دولار.

ومن بعده طراز أودي S6، الذي يعمل بمحرك V6 بنسخته 2020، بسعة 2.9 لتر ينتج قوة 444 حصانا، ويتوفر للبيع بالأسواق بسعر افتتاحي 75 ألف دولار.

ثم جاء من بعده بالقائمة، طراز بي إم دبليو M5 CS السيدان بنسخته الجديدة والذي يتوفر بمحرك ينتج قوة تتخطى 700 حصانا، وبتكلفة افتتاحية 110 ألف دولار.

ثم من بعده جاء طراز Maserati Ghibli بالقائمة، من ماركة مازيراتي الإيطالية، بنسخته الأحدث لعام 2020، والذي يتوفر بمحرك فئة V6 بسعة 3.0 لتر، ينتج قو تصل لـ 424 حصانا، ويتوفر للبيع بالأسواق بسعر افتتاحي 70 ألف دولار.

وفي ختام القائمة، جاء طراز CT6-V الجديد من كاديلاك، بنسخته الأحدث لعام 2020، والذي يتوفر بمحرك ينتج قوة 550 حصانا، بسعة 4.2 لتر، ويتوفر الطراز للبيع بالأسواق بسعر افتتاحي 95 ألف دولار.



