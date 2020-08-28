بالصور.. شاهد قدرات ومواصفات أحدث موديلات فيراري الرياضية

طرحت شركة فيراري العام الحالي مجموعة قوية من الموديلات، كان أهمها الطراز الجديد كليا F8 تربو الرياضي ضمن فئة جراند تورر.

وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، عرضا للطراز الجديد من فيراري، شمل الكشف عن إمكانيات محركه، والتكلفة التي يتوفر بها بالأسواق، والتنقيات المضافة له، وأيضا معدل استهلاكه للوقود.





السعر

بدأ الموقع بالكشف عن التكلفة التي يتوفر بها طراز فيراري F8 تربو الجديد، وأفاد بأن الطراز يتوفر بفئة وحيدة للبيع هي "كوبيه"، بسعر افتتاحي يبدأ من 279,450 ألف دولارا.

المحرك

ويتوفر الطراز الجديد F8 تربو من فيراري بمحرك رياضي قوي، من فئة V8 بسعة 3.9 لتر، ينتج قوة 710 حصان، مع عزم دوران 568 لفة/قدم، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 7 سرعات.

وتصل قدرة تسارع الطراز من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.8 ثانية.

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استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك طراز فيراري F8 تربو للوقود، كشف موقع "كار أند درايفر" عن أنه يستهلك جالونا واحدا لكل 15 ميلا يقطعهم على الطريق داخل المدن، وجالونا واحدا لكل 19 ميلا يقطعهم على الطريق السريع.

وقال الموقع إن الطراز يتفوق في معدل استهلاكه للوقود على أقرب منافسيه بالأسواق، طراز لامبورجيني هوريكين، الذي يستهلك جالونا واحدا لكل 13 ميلا يقطعهم على الطريق داخل المدن، وجالونا واحدا لكل 18 ميلا يقطعهم على الطريق السريع.





التقنيات

ومن الداخل، يتمتع طراز فيراري F8 تربو بنظام معلوماتي مميز، يشمل شاشة معلوماتية بقياس 7.0 بوصة، من طراز LCD، يدعمها نظام تشغيل "أبل كار بلاي"، ونظام توصيل بالهواتف الذكية عبر البلوتوث، وأيضا نظام صوتي مكون من 6 سماعات مكبرة، في حين يفتقر النظام المعلوماتي بطراز فيراري لنظام تشغيل "أندرويد أوتو".





الأمن والسلامة

ويتمتع طراز فيراري F8 تربو بأنظمة متطورة للأمن والسلامة توفر للسائق حماية أكثر أثناء القيادة، وتشمل هذه الأنظمة، نظام كاميرا داعم للسائق لمراقبة محيط السيارة، وأجهزة استشعار للركن.