10 نصائح تحافظ بها على سلامة سيارتك للأبد.. ألبوم صور

للحفاظ على كفاءة وسلامة السيارة لأطول فترة ممكنة، قدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، مجموعة من النصائح، في حال اتباعها، سيساهم ذلك في طول عمر السيارة والحفاظ عليها دون إجراء أعمال صيانة باهظة.

وأوضح الموقع أن اتباع هذه النصائح في غاية البساطة، ورغم ذلك توفر على مالك السيارة العديد من المعاناة في المستقبل، إذا ما التزم بها.

كانت أول نصيحة وجهها "أوتو كار"، في هذا التقرير، أن يحسن السائق اختيار الطرق التي يسير عليها، نظرا لأن الطرق غير الممهدة إن لم تكن السيارة مجهزة للسير عليها، ستتسبب في العديد من الأضرار مع مرور الوقت، تطول الإطارات، وتؤدي لالتواء العجلات.

النصيحة الثانية هي استخدام مكيف الهواء بشكل منتظم، وهو أمر قد يجده البعض مكلفا، لما يستهلكه استخدام مكيف الهواء من الوقود، غير أن ما يجهله الغالبية العظمى أنه في الوقت الحالي أصبحت مكيفات الهواء في الموديلات الجديدة من السيارات، تستهلك معدلات منخفضة للغاية من الوقود، وعدم استخدام المكيف داخل السيارة يتسبب مع الوقت في أضرار لسقف السيارة وأسطح المقاعد.

النصيحة الثالثة كانت استخدام مكابح السيارات لإبطاء السيارة أثناء السير على سرعة كبيرة، وذلك بدلا من استخدام ناقل السرعة والتغيير لسرعة أقل، ما يتسبب في أعطال بناقل السرعة مع الوقت، لذا ينصح باستخدام الفرامل للإبطاء التدريجي للسيارة.

النصيحة الرابعة هي الحرص على وضع السيارة في جراج، وما يحمي السيارة من تعرضها مباشرة وباستمرار لآشعة الشمس، الأمر الذي يفسد الطلاء الخارجي للسيارة، والفرش الداخلي أيضا.

النصيحة الخامسة، تتعلق بالسيارات العاملة بمحركات ديزل، والتي يضاف لها مرشح جسيمات الديزل، وللحفاظ على عدم انسداد هذا المرشح ينصح بأن يتم الإنطلاق بالسيارة على سرعتها القصوى من حين لآخر.

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أما النصيحة السادسة، هي عدم ترك السيارة دون قيادة لمدة أسابيع متواصلة، ما قد يتسبب في ضرر بمكوناتها، لذا وجه الموقع نصيحة بأن يتم قيادة السيارة بشكل دوري، حتى لا تتضرر خزانات الوقود والمكابح، وأيضا قد يتضرر من ذلك الإطارات التي ستفقد الهواء بداخلها من طول ركن السيارة.

وعلى العكس، كانت النصيحة السابعة، بأن ذكر موقع "أوتو كار"، أنه من الأفضل في حال قيام مالك السيارة برحلات قصيرة، أن يوفر عمل السيارة وقطع المسافة على الأقدام، كون السيارة لا تأخذ وقتها في التسخين في الرحلات القصيرة، ويتم استهلاك معدل عالي من الوقود حين تكون السيارة باردة.

ومن هنا كشف الموقع عن النصيحة الثامنة، وهي منح المحرك فرصة لأن يتم تسخينه قبل الإنطلاق بالسيارة، وهو الأمر الذي يسهم في طول عمر المحرك والحفاظ على سلامته على المدى البعيد.

وكانت النصيحة التاسعة من موقع "أوتو كار"، هي عدم الانتظار لحين نفاد خزان الوقود لآخر قطرة، وهذا الأمر يضر بمنظومة حرق الوقود دون أن يدرك السائق، لذا نصح الموقع بأن يتم إعادة ملء خزانات الوقود حين اقترابها من النفاد وليس حين تنفد بالكامل.

والنصيحة العاشرة، هي إجراء عملية كشف دوري على السيارة، للتأكد من سلامة المحرك، وينصح بأن يتم ذلك في فترة تتراوح ما بين كل أسبوع أو كل أسبوعين.



