“بالصور” وصول هيونداي النترا 2021 الجديدة إلى المنطقة+معلومات

الخليج ٣٦٥ – وصلت هيونداي النترا 2021 إلى منطقة الشرق الأوسط تحديداً في جمهورية مصر العربية، وذلك مع اقتراب بدء بيعها لدى الوكلاء. وكما يبدو فإن ما نراه هنا هي أقل فئة، مع العلم أن النترا 2021 تستخدم في مصر محرك 1.6 لتر بقوة 128 حصان بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات وذلك بسبب الجمارك المصرية المرتفعة على المحركات التي تتخطى سعتها 1.6 لتر. خلاف ذلك فإن الشكل الجديد لالنترا مطابق لما رأيناه في كوريا الجنوبية والذي نستعرض أهم مميزاته فيما يلي: – تصميم مستوحى من سوناتا بحجم أكبر من السابق – شبك عريض على شكل مُجوهَر – خطوط حادة انسيابية بأنحاء الجسد – المصابيح الخلفية متصلة – العدادات رقمية 10.25 بوصة والنظام المعلوماتي الترفيهي 10.25 بوصة يدعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي لاسلكياً – الإضاءة المحيطية بـ 64 لون – إتاحة فتح وقفل وتشغيل وقيادة السيارة بالجوال – نظام متطور للتعرف على الأوامر الصوتية – المقصورة أوسع خاصة بالمقاعد الخلفية – محرك بنزين 4 سلندر 147 حصان وعزم 179 نيوتن متر بناقل CVT – محرك هايبرد 4 سلندر قوة 139 حصان وعزم 264 نيوتن متر بناقل دبل كلتش 6 سرعات باستهلاك بين 18-20 كم لكل لتر Advertisements – المنصة جديدة كلياً أخف وأصلب وأأمن، نظام التوجيه أدق والتعليق الهوائي الجديد مريح – تدعم تقنيات أمان متطورة مثل تفادي الاصطدامات وكاميرا خلفية ومثبت سرعة متكيف ومراقبة النقاط العمياء ومكابح طوارئ أوتوماتيكية هذا ومن المتوقع طرح هيونداي النترا 2021 لدى الوكلاء في الدول العربية خلال أكتوبر إلى ديسمبر 2020، أي أنها ستصل خلال بضعة أسابيع إلى الميناء في السعودية.

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