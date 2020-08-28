موجز الخليج 365 للسيارات.. مميزات فيراري 812 وأفضل 10 طرازات سيدان

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

طرحت شركة فيراري الإيطالية ضمن فئات جراند تورر نسخة 2020 الجديدة من طرازها الرياضي المميز Ferrari 812 Superfast.

كشفت شركة هوندا النقاب عن دراجتها النارية CBR 600 RR، التي تعتمد على سواعد محرك رباعي الأسطوانات بقوة 121 حصانا.



تهيمن المحركات الأصغر حجما من فئة V6 على غالبية السيارات التي تطرح حديثا، لما تقدمه من أداء مميز، مع الحفاظ على نظافة البيئة لقلة العوادم الضارة التي تنتج عنها، عكس المحركات من فئة V8 و V12.

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اعتادت شركة فيراري طرح موديلات رياضية تحمل اسم عدد من المدن الإيطالية مثل طرز "مارانيلو" و"مودينا" و"بورتوفينو"، وأخيرا حان الوقت لتطرح فيراري طرازا جديدا باسم العاصمة "روما".



شهدت صناعة السيارات على مدار تاريخها، مجموعة من الموديلات التي تمسكت بها أسواق السيارات للعديد من العقود، ما يدل على نجاح هذه الموديلات في استمرارية طرح نسخ منها للبيع لسنوات طويلة.

أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية بورشه، تأجيل طرح نسخة جديدة أكبر حجما من سيارتها الكهربائية تايكان، في خطوة أحبطت عشاق ومتتبعي هذا الطراز.

أطلقت شركة "سي سي إم" الموديل الخاص Blackout من دراجتها النارية Spitfire، احتفالا بعودتها إلى السينما.

