برلماني روسي يقترح توزيع السيارات مجانًا على العائلات كثيرة الأطفال

الخليج ٣٦٥ نت – قدم إيفان سوخاريف عضو مجلس النواب الروسي “الدوما” اقتراح بمنح كل عائلة روسية يولد لديها الطفل الخامس، سيارة بسعة 7 مقاعد بالمجان.
وأشار سوخاريف في رسالة بعث بها إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية أنطون كوتياكوف، إلى أن دعم الأسر كثيرة الأطفال يجب أن يمثل أولوية لدى الدولة.
ووفقاً لموقع قناة “روسيا اليوم” بالعربي، أكد نائب البرلمان أن هذه الفئة من الشعب بحاجة إلى وسائل نقل شخصية، لكنهم لا يملكون التمويل الكافي لتحقيق هذا الهدف.
وطلب البرلماني الروسي من الوزير، دراسة إمكانية توزيع سيارات بسعة سبعة مقاعد على الأقل وتمليكها للعائلات كثيرة الأطفال، على نفقة الميزانية الاتحادية، بشرط أن يكون الأطفال قصر، مع استثناء الأبناء الذين تخطوا الـ18 من العمر.
وقال عضو مجلس الدوما في الرسالة التي وجهها لوزير العدل: “تنفيذ هذه الفكرة يعتبر خطوة كبيرة جدا ومهمة في مجال دعم هذه العائلات”.
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