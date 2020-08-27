هوندا "بايلوت" 2020.. طراز عائلي بأنظمة أمان استثنائية

ضمن فئات SUV متوسطة الحجم، عززت شركة هوندا اليابانية أسطولها من السيارات التي طرحتها لعام 2020 الجاري، بالنسخة الأحدث من طراز "بايلوت" العائلي المميز.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا لقدرات ومواصفات الطراز "بايلوت" بنسخته الجديدة، شمل الكشف عن قوة محركه، والتقنيات المضافة له، ومعدل استهلاكه للوقود.





الجديد بنسخة 2020

قال الموقع إن نسخة 2020 من طراز "بايلوت"، شهدت تحديثات بإضافة بطرح فئة جديدة ضمن فئات الطراز المتوفرة للبيع بالأسواق، مع رفع تكلفة الفئات.

الأسعار

وأوضح "كار آند درايفر"، أن طراز هوندا بايلوت 2020 تتوفر منه للبيع 5 فئات بأسعار مختلفة في الأسواق، الفئة الافتتاحية، هي فئة LX، وتتوفر بسعر 32,645 ألف دولار، ومن بعدها فئة EX وتتوفر بسعر 35,525 ألف دولار، ثم فئة Touring التي تتوفر بسعر 43,715 ألف دولار، ومن بعدها فئة Elite التي تتوفر بسعر 49,215 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Black Edition، التي تتوفر بسعر 50,715 ألف دولار.





المحرك

ويعمل طراز هوندا "بايلوت" بمحرك V6 لدى فئاته الافتتاحية، يدعمه ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات، وينتج المحرك قوة 280 حصان، مع عزم دوران 262 لفة/قدم وتصل سعته لـ3.5 لتر.

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استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك الطراز للوقود، قال موقع "كار آند درايفر"، إن طراز هوندا بايلوت يستهلك الوقود بمعدل جالون واحد لكل 19 ميل يقطعهم على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 26 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع.





التقنيات

ومن الداخل يتوفر لدى طراز هوندا بايلوت، شاشة معلوماتية بمنطقة التحكم الوسطى، يتراوح قياسها ما بين 5.0 بوصة، و8.0 بوصة، تدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، بالإضافة لتمتع الطراز براديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ونظام ملاحي يتوفر لدى فئات الطراز المتقدمة EX-L و Touring وElite مع توفر خاصية توجيه أوامر صوتية لتشغيل أنظمة السيارة من الداخل.





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار آند درايفر"، عرضه لقدرات ومواصفات طراز هوندا "بايلوت" بنسخته الجديدة لعام 2020، بالكشف عن أنظمة الأمن والسلامة التي يتمتع بها الطراز والتي توفر للسائق، قيادة أكثر أمنا على الطريق.

ومن ضمن هذه الأنظمة، كل من نظام التنبيه المسبق عند استشعار حالات الاصطدام، الذي يدعمه نظام الفرامل التلقائية التي تفعل بشكل ذاتي في حالات الطوارئ.

بالإضافة لكل من نظام الحفاظ على المسار، والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، وأيضا يتمتع الطراز بنظام ضبط السرعة للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات وتنبيه السائق في حالة اقترابه أكثر من اللازم من السيارات من حوله.