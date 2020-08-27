مواصفات نسخة 2021 من سوبارو Ascent.. المميزات والعيوب

أعلنت شركة سوبارو اليابانية عن مواصفات وقدرات طراز Ascent بنسخته الجديدة لعام 2021 المقبل، والذي يندرج ضمن فئات السيارات الـSUV المزودة من الداخل بثلاثة صفوف من المقاعد.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا لكل القدرات الخاصة بالطراز، تشمل القوة التي يطرح بها محركه، والفئات التي تتوفر منه للبيع بالأسواق، والتقنيات المضافة له، ومعدل استهلاكه للوقود.

الجديد بنسخة 2021

قال الموقع إن نسخة 2021 الجديدة من طراز سوبارو تتمتع بعدد من التحديثات من ضمنها كشافات أمامية جديدة LED، تتمتع هذه الكشافات بتقنية البث بعيد المدى، مع اضافة بعض الكماليات الداخلية للطراز مثل أنواع أكثر فخامة من الجلود تتمتع بها بعض فئاته.





الأسعار

ذكر "كار آند درايفر" أن طراز سوبارو Ascent يتوفر منه للبيع بالأسواق 4 فئات مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم الطراز نفسه Ascent تتوفر بسعر 33,345 ألف دولار، والفئة التي تليها هي فئة Premium وتتوفر بسعر 35,845 ألف دولار، ثم فئة Limited التي تتوفر بسعر 40,645 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Touring التي تتوفر بسعر 46,495 ألف دولار.





المحرك

ويعمل طراز سوبارو Ascent بمحرك توربيني بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 260 حصان، ذو أربعة اسطوانات، وناقل سرعة أوتوماتيكي من طراز CVT، ويتوفر نظام الدفع الخلفي لكافة فئات الطراز بنسخته الجديدة لعام 2021.

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استهلاك الوقود.

وفيما يخص معدل استهلاك الوقود، قال موقع "كار آند درايفر"، إن طراز سوبارو Ascent يستهلك الوقود بمعدل جالون واحد لكل 21 ميل يقطعهم على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 27 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع.





التقنيات

ومن الداخل، يتمتع الطراز Ascent 2021 من سوبارو بنظام معلوماتي متطور، يدعمه أنظمة تشغيل أبل كار بلاي و أندرويد أوتو، مع توفر خاصية توصيل لاسلكية للإنترنت.

وحرصت شركة سوبارو على تصميم النظام المعلوماتي بالشاشة الداخلية لطراز Ascent لتكن الأيقونات به بحجم كبير، حتى يتمكن السائق من التعامل معها بسهولة أثناء القيادة، ولا يتعرض لتشتيت الانتباه عند التحكم في أنظمة الشاشة، الأمر الذي غالبا ما يحدث بالسيارات التي تكون بها الأنظمة البرمجية بالنظام المعلوماتي للسيارات ذات أيقونات صغيرة الحجم.





الأمن والسلامة

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات طراز سوبارو Ascent بالكشف عن أنظمة الأمن والسلامة المضافة للطراز، والتي تشمل كل من نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، والذي يدعمه نظام المكابح الذاتية التي تفعل بشكل تلقائي في حالات الطوارئ.

بالإضافة لكل من نظام الحفاظ على المسار، ونظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام ضبط السرعة والحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات.