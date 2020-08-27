كيا سبورتاج 2022 تظهر في فيديو تجسسي

الخليج ٣٦٥ نت – كيا بدأت باختبار سبورتاج 2022 الجديدة مع ظهورها في فيديو تجسسي في كوريا الجنوبية بتمويهات كثيفة تشير إلى تحديثات واسعة للتصميم.

التمويهات تخفي أهم ملامح التصميم الجديدة، وإن لاحظنا المصابيح الأمامية والخلفية المؤقتة، بينما المصد الخلفي يبدو غير مكتمل كذلك، كما نرى رادار أمامي بارز لأنظمة السلامة ومساعدة السائق، ولكن غالباً حجمه سيكون أصغر في الموديل الإنتاجي.

كما رأينا لقطات لداخلية السيارة، والتي كانت مموهة بكثافة كذلك، ومن الواضح أنها لا تزال في مراحل الاختبار الأولى بمواد مؤقتة لن نراها في الموديل النهائي.

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وسنعلم الكثير عن محركات ومواصفات سبورتاج 2022 في الأسابيع والأشهر القادمة مع اقترابنا من تدشين هيونداي توسان الجديدة، والتي ستشارك الكثير من مواصفاتها مع سبورتاج، خاصة المنصة المتطورة الجديدة التي ستخفف وزن السيارتين بشكل ملحوظ وتفتح المجال لنسخ هجينة.