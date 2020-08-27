تويوتا 86 الجيل القادم يظهر في صور تخيلية

الخليج ٣٦٥ نت – تويوتا تعمل حالياً على تطوير الجيل القادم من 86 الرياضية، والتي ستحمل اسم GR 86، وقد ظهرت السيارة في صور توقعية جديدة بناءً على أحدث الصور التجسسية لها.

من المستحيل الجزم بمدى دقة هذه الصور التخيلية خاصة وأن السيارة كانت مموهة في الصور التجسسية، ولكن الشكل العام يبدو مشابهاً لما رأيناه، مع شبك أمامي أسود جديد ومصابيح أمامية جديدة مميزة.

خطوط الجسد تبدو بارزة في الرفارف الأمامية والخلفية، مع جناح خلفي جديد ومصابيح خلفية لافتة للنظر.. وسنعلم المزيد عن 86 الجيل الجديد في الأشهر القادمة.

Advertisements