هونغ تشي S9 هايبركار هي أغلى سيارة صينية في التاريخ!

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت هونغ تشي S9 هايبركار الهجينة رسمياً بـ 10 مليون يوان صيني، ما يعادل 5.4 مليون ريال، ما يجعلها أغلى سيارة صينية في التاريخ. هونغ تشي تنوي صنع 70 نسخة فقط في 2021 بأبواب أجنحة النورس ومحرك V8 تيربو مع محرك كهربائي بقوة إجمالية 1400 حصان وتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في 1.9 ثانية. وتبلغ السرعة القصوى للهايبركار 400 كلم\س، كما أنها ستكون مصنوعة بالكامل من ألياف الكربون لتخفيف وزنها قدر الإمكان. وقد فاجأ اختيار المحرك الهجين للهايبركار متابعي العلامة الصينية، حيث تشتهر بتركيزها على المحركات الكهربائية الصافية، مثل محرك سيارة E-HS9 بقوة 550 حصان.. وستكون S9 أول موديل هجين في تاريخ العلامة. Advertisements

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