طراز فيراري 812 Superfast لعام 2020.. محرك خارق وتحديثات ليست جوهرية

طرحت شركة فيراري الإيطالية ضمن فئات جراند تورر نسخة 2020 الجديدة من طرازها الرياضي المميز Ferrari 812 Superfast.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، شملت قدرات محركه، والتقنيات المضافة له، والتكلفة التي يتوفر بها للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

أوضح الموقع أن النسخة الجديدة للعام الجاري من طراز Ferrari 812 Superfast لم تشهد تحديثات جوهرية مقارنة بنسخة عام 2019 الماضي.





السعر

وذكر الموقع أن الطراز تتوفر منه للبيع فئة وحيدة، هي فئة "كوبيه"، بسعر افتتاحي يبدأ من 338 ألف دولار.

المحرك

وفيما يخص المحرك، أفاد الموقع بأن طراز فيراري Ferrari 812 Superfast يعمل بمحرك خارق فئة V12، بسعة 6.5 لتر، ينتج قوة حصانية تصل لـ788 حصانا، مع عزم دوران 529 لفة/قدم.

ويعمل الطراز بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ7 سرعات، ويتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.8 ثانية، ويتفوق عليه في ذلك أقرب منافسيه بالأسواق طراز مكلارين 720S الذي يتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.7 ثانية.





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استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك الوقود، قال موقع "كار آند درايفر"، إن طراز فيراري Ferrari 812 Superfast يستهلك من الوقود معدل جالون واحد لكل 12 ميل يقطعم على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 16 ميل يقطعهم على الطريق السريع.

ويتفوق عليه في هذه الخانة أحد منافسيه بالأسواق، طراز لامبورجيني "هوريكين"، الذي يستهلك جالون لكل 13 ميل يقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 18 ميل يقطعهم على الطريق السريع.





التقنيات

وأوضح الموقع أن أبرز الأنظمة التقنية المضافة لطراز فيراري Ferrari 812 Superfas، تتضمن شاشة معلوماتية يدعمها نظام "أبل كاري بلاي"، ونظام تشغيل للسيارة بالأمر الصوتي، ونظام ملاحي، ونظام توصيل عبر البلوتوث، ونظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوتية.

ويفتقر الطراز Ferrari 812 Superfast لعدد من التقنيات في الوقت نفسه، أبرزها نظام التشغيل المعلوماتي المميز "أندرويد أوتو".





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار آند درايفر"، عرضه لقدرات ومواصفات طراز فيراري Ferrari 812 Superfast بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، والتي توفر للسائق مزيدا من السلامة أثناء القيادة.

وتشمل نظام كاميرا لكشف محيط السيارة، ونظام استشعاري مثبت في المنطقة الأمامية والمنطقة الخلفية من السيارة، يعمل على مساعدة السائق أثناء قيامه بركن السيارة.