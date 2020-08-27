وكيل بيجو يكشف عن أسعار 301 موديل 2021

كتب: باسل الحلواني أعلنت شركة مانسكو وكيل علامة بيجو في مصر، عن الأسعار الرسمية للسيارة بيجو 301 موديل 2021، والتي تتوافر في السوق المحلية بـ 3 فئات من التجهيزات. وشهد موديل 2021 من السيارة بيجو Advertisements 301، ارتفاعاً في الأسعار مقارنة بموديل 2020، ويوضح الجدول التالي الأسعار الجديدة لـ"بيجو 301"، موديل 2021. 301، ارتفاعاً في الأسعار مقارنة بموديل 2020، ويوضح الجدول التالي الأسعار الجديدة لـ"بيجو 301"، موديل 2021. وتنتمى بيجو 301، لفئة السيارات العائلية السيدان، المزودة بمحرك مكزن من أربع اسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليعطي قوة قدرها 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن متر، بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 10.3 ثانية. مكزن من أربع اسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليعطي قوة قدرها 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن متر، بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 10.3 ثانية.

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